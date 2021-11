Buscan a Vanessa Uribe, paisa desaparecida en Morelia, México, desde hace 8 años

Alia Vanessa Uribe Calderón salió de su casa en Envigado el 17 de septiembre de 2013 luego de despedirse de su mamá y sus dos hijos. Se iba de vacaciones para Cancún, México, con unas amigas y aprovecharía el viaje para vender una mercancía pues era comerciante. Ese día, antes de que se fuera, su mamá, Luz Dary Calderón le tomó una foto para el recuerdo. No sabía que sería la última vez que la vería en ocho años.

“Una vez que hablamos me dijo que estaba en Morelia, que era una ciudad muy peligrosa y no podía hablar. Yo creo que se la llevaron allá para desaparecerla, no me dijo por qué estaba allá. Las veces que hablábamos yo la escuchaba con nervios y no me contaba lo que estaba pasando”, dice Luz Calderón.

La última noche en que madre e hija hablaron fue el 30 de noviembre de 2013, faltaban tres días para que regresara a Colombia. Luz supo que su hija saldría a cenar con una compañera del hotel que se hospedaba en otra habitación. “Ella regresó como a las 11 de la noche a sacar el cargador del celular. Un carro la esperó a un costado del hotel del que no se le veían las placas desde las cámaras de seguridad, aunque al frente del hotel había espacio para parquear”, recuerda Luz. Después le contaron que la mujer con la que salió su hija llegó al hotel a pedir las llaves de la habitación de Vanessa y dijo que ella no regresaría.

“Yo me quedé a cargo del hijo menor y el mayor se quedó con el papá. Los dos son muy tristes, especialmente el mayor porque fue el que más compartió con ella. Ambos aún no superan la pérdida de su madre”, asegura la madre de la desaparecida. Vanessa Uribe tenía 31 años cuando desapareció, en este momento tendría 38. “Los rasgos de ella eran muy bonitos, era delgada, cariñosa, responsable, buena hija, buena mamá, buena amiga. Muchos de mis hermanos la han extrañado”, añade.

Luz Dary buscó ayuda en las diferentes instituciones, pero no encontró respaldo en ninguna. “En la Unidad de Víctimas me dijeron que era con la cancillería y allá me dijeron que era en México que me debían ayudar, sabiendo que ella era colombiana. Ninguno de los dos gobiernos me ha ayudado, son los colectivos de buscadores mexicanos los que me han respaldado”, cuenta Calderón.

En 2014, seis meses de la desaparición de Vanessa, Luz pudo conseguir los recursos para ir a México a buscarla. Puso la denuncia de desaparición en Morelia, aunque el dueño del hotel ya la había puesto. Buscó las pertenencias de su hija, pero la mayoría se perdió, no supo si en el hotel o en la Procuraduría, entidad a la que le mandaron las pertenencias.

“Solo fui a México en 2014 y 2016 porque no tengo los recursos y no me están apoyando. Si yo pudiera ir estaría acompañada de los colectivos, no de las autoridades”, asegura Luz. Y le “le pido a las autoridades mexicanas y colombianas que no me dejen sola en esta búsqueda. Ya son 8 años de incertidumbre, 8 años de estar muerta en vida, que ella es una madre, que por culpa de algunos malvados corruptos quedaron unos niños huérfanos”, finaliza la madre de Vanessa.

De igual forma, Luz Dary Calderón pide que se comuniquen con ella todos aquellos que tengan información sobre el paradero de Alia Vanessa Uribe Calderón. Su número de contacto es 3117092046 y el correo es: luzcalderon360@gmail.com

