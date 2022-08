Buscan a Yessika Arízala, desaparecida hace cinco días en zona rural de Tumaco

Yessika Suyanca Arizala desapareció el sábado en la tarde cuando fue a la tienda de una vereda de Tumaco, Nariño. Foto: Cortesía

Desde el sábado 20 de agosto, la incertidumbre entró a la casa de Yessika Suyanca Arizala Cuero, una adolescente de 14 años que desapareció en la vereda Imbili, ubicada a 38 kilómetros del casco urbano de Tumaco, Nariño.

Según el relato de sus familiares, ese día Yessika salió entre las 4:30 p.m., y 5:00 p.m., a la tienda ya que su abuela le pidió el favor de ir a comprar una vela, porque como estaba lloviendo temían quedarse sin luz. La menor de edad se dirigió hasta la casa donde estaba su mamá para avisarle que iría a la tienda.

Sus familiares vieron que ella fue caminando hasta el centro de la vereda, pero luego la perdieron de vista. El sábado Yessika llevaba puesto una falda short de cuadros blancos con negro, una blusa de tiras color verde claro y unas sandalias negras.

“Nos preocupa que sea un caso de trata de personas, ahorita se están llevando a las personas para quitarles los órganos o para prostituirlas. Es una muchacha morenita muy bonita. Esas son las hipótesis”, manifestó su padre.

A esta hora comunidades mantienen bloqueada la vía Tumaco - Pasto (Nariño) por la desaparición de Yesika Arizala, una joven de 14 años de la que no se sabe nada desde el 20 de agosto. pic.twitter.com/c6SSmDFAEz — Daniela Bueno (@DanielaBueno03) August 25, 2022

Ante la Fiscalía, las personas allegadas a la adolescente interpusieron la denuncia el miércoles, 24 de agosto. Sin embargo, todavía no tienen respuestas. Es por esto, que las siete veredas cercanas a donde desapareció Yessika se unieron y bloquearon la vía que conduce de Tumaco a Pasto, con el fin de que las autoridades aceleren la búsqueda de la menor de edad.

“Hasta que Yessika no aparezca no nos moveremos de la vía. Aquellas personas que se la llevaron, por favor pónganse en los zapatos de nosotros. ¿Será que no tienen hijos, hermanas, primas, sobrinas? Por favor compadezcan el dolor de nosotros, y devuélvannos a nuestra niña. Las noches parecen días, uno no puede pegar el ojo. Yo le pido a Dios que nos dé tranquilidad. Mi señora sufre de la tensión y le estoy rogando a Dios que ella no vaya a entrar en shock”, dice el padre Yessika.

Si usted tiene información sobre el paradero de Yessika puede comunicarse a los teléfonos: 312 260 7727 - 321 745 0149.