Camilo Muñoz completa 20 días desaparecido, esto es lo que se sabe de su paradero

Camilo Andrés Muñoz, de 18 años, desapareció el 4 de noviembre en el barrio la Libertad de la localidad de Bosa. Foto: Archivo Particular

La tarde del pasado 4 de noviembre, Camilo Andrés Muñoz salió de su casa para encontrarse con un grupo de amigos con el que jugaba microfútbol con cierta frecuencia en unas canchas del barrio La Libertad, en la localidad de Bosa. Terminado el partido, Camilo se despidió y se fue caminando hacia su casa. Pero nunca llegó. Esa fue la última vez que supieron de él. A partir de esa noche, su familia emprendió la desesperada búsqueda.

“Él salió a las 6:00 p.m. para encontrarse con varios muchachos del barrio, que se reúnen para jugar microfútbol en las canchas de San Martín. Nos despedimos y esa fue la última vez que supe de él. Desde ese día no he tenido noticias, nadie sabe nada y nadie lo ha visto”, le contó Jenny Muñoz, madre de Camilo, a El Espectador.

“Los muchachos que estaban con él dicen que efectivamente ese día él llegó y jugaron un rato, como siempre. Luego, más o menos a las 9:00 p.m todos se despidieron y cada quien se fue para su casa. Pero mi hijo no regresó. Ya son 20 días que llevamos con la incertidumbre de qué pudo pasar con él”, detalló la mujer.

“Ese día él estaba vestido con una sudadera negra y tenis blancos, no llevaba nada más. Cuando él sale a jugar fútbol, generalmente no lleva nada, solamente papeles y llaves. Ese día dejó el celular en la casa”, nos contó la madre, quien ya recorrió varios centros hospitalarios e, incluso, el Instituto de Medicina Legal en busca de su hijo.

Al parecer a Camilo lo vieron en Soacha

“La mañana 18 de noviembre recibí una llamada de un señor que me dijo que había visto a mi hijo en Ciudad Latina, en Soacha. La persona que llamó me dijo que estaba seguro de que era él. Me aseguró que Camilo había llegado a una tienda diciendo que estaba perdido y pidiendo el favor de que le regalaran una empanada porque tenía mucha hambre. El señor vio el anuncio de desaparecido de Camilo y luego me llamó y me dijo que era él, que fuera a recogerlo”, le contó a El Espectador Jenny Muñoz, madre de Camilo, la mañana del viernes 24 de noviembre, 20 días después de la última vez que vio a su hijo.

Quien llamó, le aseguró a la angustiada madre que el joven estaba solo y parecía estar desorientado. Esa mañana Jenny salió rumbo a Ciudad Latina minutos después de recibir la llamada. Llegó a la tienda indicada por la persona que dio aviso, pero nadie le dio respuestas. “Me dijeron que en esa zona transita mucho muchacho y que no se habían fijado si mi hijo había estado por ahí. Hablé con la gente, pero nadie me dio razón, no se sabe para dónde se fue después de que lo vieron”, indicó.

En el colegio donde estudia Camilo refieren que la última vez que asistió fue el viernes 3 de noviembre, un día antes de su desaparición. Desde entonces, no ha regresado al colegio ni se ha comunicado con amigos o compañeros.

Las autoridades del municipio de Soacha ya están al tanto de la situación y se unieron a la búsqueda en la que también participa la Policía de Bogotá y el grupo de búsqueda de desaparecidos de la Fiscalía General de la Nación.

Si usted ha visto o sabe algo del paradero de Camilo Andrés Muñoz, puede informar llamando al 3022356503 o informando a la línea de la Fiscalía General de la Nación, al 01 8000 9197 48.

