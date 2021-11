Continúa búsqueda de mujer que habría escapado de hospital en Cartagena

Crixa Ruiz, oriunda de Cali, fue ingresada al Hospital Universitario del Caribe (HUC) el pasado 26 de octubre. Según Marisol Hernández, su hermana, Crixa está diagnosticada con esquizofrenia socio afectiva y por eso fue internada en el HUC. Marisol indica que: “Ella no reconoce que tiene problemas. Días antes de su desaparición fue ingresada HUC, donde la dejaron ir”.

El 26 de octubre, Crixa llegó a la Terminal de Transportes de Cartagena, donde tuvo “una crisis”, indica su hermana.

Después de esto, la internaron en el HUC, donde estuvo bajo observación, mientras que otra persona, que la había recibido en Cartagena, gestionaba su traslado a un centro psiquiátrico. Hacia las 3 de la tarde del 28 de octubre, el Hospital dice que Crixa se escapó. “En el hospital nos dicen que las cámaras de seguridad no funcionan, por lo que no tienen registro”, indica Marisol Hernández. La familia fue informada de la desaparición de Crixa hasta el 29 de octubre.

Marisol denuncia que ha habido negligencia por parte del Hospital Universitario del Caribe, pues le han suministrado poca información sobre cómo Crixa se fue de ahí. Además, dentro de los informes que le han entregado desde la desaparición hay cosas que no son ciertas, indica Marisol. “Dicen que llegó sola y no es así. Mi hermana no es consumidora de cocaína, como está escrito en la epicrisis”, cuenta.

Desde que el Hospital les informó sobre la desaparición de Crixa, su familia interpuso una denuncia ante la Fiscalía. La entidad le comentó a Marisol que habían llamado a reportar a una mujer en el sector cercano al barrio España. Quienes llamaron creían que se trataba de la desaparecida, Crixa Ruiz. “Puede que esté en ese sector, necesitamos ayuda y gestión para encontrarla”, manifiesta Marisol Hernández.