Hace tres años desapareció María Camila Chico Aponte, una menor de edad que hoy en día tiene 17 años. Lo último que supo su familia fue que se encontraba jugando en el parque de la Villa Olímpica, ubicado en el barrio Los Libertadores, en La Plata, Huila. Hasta allí llegó su madre, para recogerla a ella y sus otros tres hijos, pero María Camila no estaba y después de tres años no aparece.

María Camila desapareció el 12 de agosto de 2018. Ese día salió con su familia a un paseo. Cuando llegaron a casa, ella y sus hermanos le pidieron permiso a Blanca Aponte, su madre, para ir hasta el parque, ubicado a una cuadra y media del apartamento donde se encontraban. A las 3:00 p.m., María Camila fue hasta la casa a tomar agua y volvió a salir. Una hora después su madre fue a recogerla al parque pero no estaba, sus hermanos dijeron que estaban jugando a las escondidas, por lo que decidieron esperar a que saliera, pero pasaron las horas y “Cami”, como le dice su madre, no llegó.

También puede leer: Miguel Antonio Gómez desapareció hace tres meses en Soatá, Boyacá

La búsqueda de María Camila duró, ese día, hasta la medianoche. Ningún vecino, ni amigo de la menor dieron respuestas. Nadie la vio aquel día y tres años después las respuestas siguen siendo nulas. La familia de Camila puso la denuncia en diferentes instituciones, Fiscalía, Gaula, CTI, pero por ese lado tampoco hay pistas.

El 4 de septiembre de 2018 los familiares de María Camila volvieron a Soacha, y desde allí han seguido la búsqueda. Cuando pasaron ocho meses de la desaparición de Camila, se comunicaron con su madre desde Huila para decirle que no podían continuar con el mecanismo de búsqueda porque no había una noticia criminal sobre el caso, es decir que durante todo ese tiempo las autoridades no hicieron nada porque no estaba el reporte. La mujer tuvo que volver a Huila para hacer el proceso correspondiente.

Para reportar a una persona desaparecida diligencie el formulario del enlace.

La desaparición de María Camila es un hecho que sorprendió por completo a su familia teniendo en cuenta que siempre avisaba dónde estaba, a la hora que salía del colegio, según recuerda su madre, quien después de tres años de incertidumbre se pregunta ¿qué pasó con Camila?

Si usted tiene información de María Camila Chico Ponte puede comunicarse al celular 3112502482