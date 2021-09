Darío Manuel Villalba Romero, de 55 años, desapareció hace 3 años en Barranquilla

Después de tres años y varias versiones, la familia de Darío Manuel Villalba Romero, sigue en la búsqueda de este hombre de 58 años. Darío desapareció el martes 9 de octubre de 2018 cuando viajó desde el corregimiento de Fundación Magdalena hacia Barranquilla a visitar a unos hermanos para regresar el mismo día. Su familia afirma que no llevaba equipaje, sólo una mochila tejida azul con blanco, y $136.000.

Ese día él viajó en la buseta # 3514 de Berlinas y se bajó en la estación de taxi de la treinta en el barrio Simón Bolívar en Barranquilla, donde se bajaba por costumbre, para dirigirse a la casa de sus hermanos. Sin embargo, nunca llegó allí. Josefa María Rodríguez, esposa de Darío Manuel Villalba lo ha buscado en diferentes municipios donde reportaron haberlo visto, pero no dan con su paradero.

También puede leer: José Alberto Solís Mondragón desapareció hace 7 años, su familia lo sigue buscando

“Lo hemos buscado en Barranquilla, Santa Marta, Ciénaga Magdalena, me dijeron que lo habían visto deambulando en Sábana Grande Atlántico, allá fui y nada, que lo vieron igual en Calamar, Bolívar, allá fui y tampoco. Estuve en San Jacinto Bolívar, él es de allá y nada..” afirma su esposa.

La familia reportó su caso a la Fiscalía, sin embargo no han obtenido respuestas con información contundente. Una persona le informó a Josefa que vio a Darío en el Hospital de Paso Simón Bolívar en Barranquilla, al parecer estaba bajo el efecto de la escopolamina. Por esto, su esposa fue hasta el lugar pero afirma que allí le dijeron que no guardaban registro de las personas N.N. Cabe resaltar que el día que desapareció Villalba, no llevaba celular, ni cédula de ciudadanía porque se le había quedado en la casa.

Para reportar un desaparecido de clic sobre el enlace.

“Darío mide 1.72, es de tez blanca, robusto, ojos negros, con bigote. Tiene un lunar en el pecho en forma de un mapita de color marrón y un abultamiento en el dedo pulgar de la mano izquierda. Al momento de desaparecer vestía jean azul, con un logotipo de ARGOS en color blanco en el bolsillo delantero izquierdo, camisa manga larga con las mangas azul rey”, describe Josefa Rodríguez.