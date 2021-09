José Alberto Solís Mondragón desapareció hace 7 años, su familia lo sigue buscando

El viernes 30 de noviembre de 2014, José Alberto Solís Mondragón, quien para entonces tenía 34 años, salió de su casa para dirigirse a la despedida de la empresa en la que trabajaba. Según relatan sus familiares, se dirigió al sector de Juanchito, en Cali, después de la celebración de la empresa, y desde ese momento no se sabe nada más de él.

“El evento empezó a las 1:00 p.m., hasta las 7:00 p.m. A esa hora él me llamó, me dijo “mamá dame la bendición que me voy con unos compañeros para Juanchito. Me nombró los cuatro compañeros con los que se iba y no volvimos a tener noticias de mi hijo”, relata Jenny Mondragón, madre de José Alberto.

Hasta el momento la información que han obtenido sobre su caso es poca. Según Jenny, las autoridades le dijeron a la familia Mondragón que el hombre se había tirado al río Cauca. “Como mamá no puedo creerlo porque si eso hubiese sido cierto, como le he dicho a los investigadores del Gaula y del CTI, mi hijo hubiese aparecido y nunca ha aparecido su cuerpo”, agrega su madre.

Su familia ha entregado fotos de José Alberto en el sector de Juanchito, Roso, hasta llegar a Palmira, pero no hay información nueva sobre su desaparición. La investigación ha estado a cargo del Gaula, pero dice su madre que hace poco les notificaron que ellos no llevarían el caso, y hasta el momento no les han notificado quienes son los encargados de continuar con la búsqueda.

Para esta fecha, José Alberto tiene 41 años. Nació el 19 de marzo de 1980. Mondragón trabajaba en una empresa llamada “Plastifer”, allí ejercía función como operario. Respecto a la empresa, su madre manifiesta que “ellos desvincularon a mi hijo sin notificarme a mí, como mamá. Mi hijo quedó desvinculado y por ende una niña que él dejó”.