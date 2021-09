Deiner José Ordoñez salió de su casa en Planeta Rica, Córdoba, y aún no regresa

Deiner José Ordoñez de Hoyos nació hace 19 años en Planeta Rica, centro de Córdoba. Desde entonces vivió la mayor parte del tiempo con Orlidis Yaneth de Hoyos, su madre, en el barrio Los Laureles de este municipio. Su infancia transcurrió de manera normal hasta que hace cuatro años, cuando Deiner tenía 15 años, la pareja de Orlidis, quien la acompañó en la crianza de sus hijos, fue asesinada lo que generó una profunda depresión en el joven.

Ese evento traumático llevó a que Deiner empezara a consumir drogas y a viajar en la parte de atrás de las mulas que pasaban por su pueblo sin tener un rumbo fijo. Sin embargo, Orlidis lo convenció para que en tres oportunidades se internara en procesos de rehabilitación que buscaban mantenerlo alejado del pegante que inhalaba.

La última vez que Deiner estuvo internado duró un año y medio en un centro especializado de Bogotá. De allí salió en agosto de 2020, mientras en el país había ciertas restricciones a la movilidad, por lo que Orlidis no pudo viajar hasta la capital para recibirlo. “A él lo recoge el papá biológico que vive en el Meta. Deiner me dice que quiere trabajar y que se va a ir unos meses con el papá”, cuenta Orlidis.

“En diciembre él me manifiesta que está muy aburrido con su padre y que quiere regresar a Planeta Rica y así lo hace”, recuerda la madre del joven, quien agrega que por una medicación que le fue prescrita por el psiquiatra para tratar la ansiedad, Deiner pasaba la mayor parte del día durmiendo o escuchando música en la casa. “Cuando él sale de la rehabilitación el médico nos recomienda que lo mantengamos ocupado, pero por el mismo sueño que le causaban los medicamentos era muy difícil encontrarle trabajo”, relata Orlidis.

Así pasaron los primeros meses de este año hasta que a inicios de febrero Orlidis sufrió un fuerte accidente de tránsito que la dejó en coma alrededor de 20 días. Durante ese tiempo, Deiner quedó a cargo de su abuela y en compañía de su hermana menor. Sin embargo, por la misma ansiedad que padecía, el joven empezó a pensar que su madre en realidad había muerto. “Él le dijo a mi madre que no volvería a tomar la medicación hasta que no me viera de regreso”, señala Orlidis.

La ansiedad que le generó estar alejado de su madre y el efecto que tuvo sobre su cuerpo haber interrumpido de manera abrupta la medicación psiquiátrica, hicieron que Deiner saliera en horas de la mañana del 26 de febrero a buscar a su madre en el hospital donde se encontraba internada. Sin embargo, desde entonces no se tienen noticias sobre el paradero del joven.

“Un vecino de la zona nos dijo que había visto a Deiner montarse en la parte de atrás de una mula que iba por la vía a Caucasia, en las misma ruta que dirige a Medellín”, cuenta Orlidis. Este testimonio, sumado al de una llamada que recibió meses después por parte de una persona que vio los avisos con la cara del joven que estaban pegados en la capital antioqueña, tienen en estos momentos a Orlidis buscando a su hijo por las calles de Medellín.

Orlidis cuenta que familiares suyos también lo han buscado en pueblos y ciudades más cercanas a Planeta Rica como Coveñas, Tolú, Montería, San Antero y Lorica, pero hasta el momento no han encontrado nada. Agrega que el padre biológico del menor tuvo que viajar desde el Meta hasta Montería para denunciar ante la Fiscalía la desaparición de Deiner. Sin embargo, esta entidad no muestra avances en las investigaciones.

La mamá de Deiner teme que, al no estar tomando la medicación señalada por el psiquiatra, el joven haya perdido la conciencia o no sepa ubicarse. Solo así puede explicarse que en los más de siete meses que lleva desaparecido no la haya llamado: “él era muy apegado a mí, cuando estuvo en el Meta me llamaba seguido así el celular se le apagará, por eso se me hace raro que en todo este tiempo no se haya puesto en contacto conmigo”, finaliza Orlidis.

Orlidis, sus hermanos y familiares, esperan el regreso de Deiner o al menos pistas que le permitan seguir buscándolo. Si usted tiene información que pueda ayudar a esta familia puede ponerse en contacto con Orlidis Yaneth de Hoyos por los siguientes medios:

Correo electrónico: orlidisdehoyos@gmail.com

Teléfono celular: 3167554865