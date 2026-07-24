Hallan sin vida a Fernando Barreto, hombre que había desaparecido en Cedritos

Familiares de Fernando Barreto permanecen a la espera de que las autoridades esclarezcan las circunstancias de su fallecimiento. Foto: Familia de Fernando Barreto

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Tras varios días de búsqueda, Fernando Barreto Montoya, el hombre de 39 años que había sido reportado como desaparecido desde el pasado 16 de julio en el barrio Cedritos, en el norte de Bogotá, fue encontrado sin vida.

La noticia fue confirmada por sus familiares, quienes le contaron a El Espectador que fueron contactados por la Fiscalía General de la Nación hoy para informarles sobre el hallazgo del cuerpo.

La familia explicó que, hasta el momento, las autoridades no les han informado el lugar exacto donde fue encontrado Fernando ni las circunstancias de su fallecimiento. Indicaron que esa información continúa siendo materia de investigación y que esperan conocer más detalles una vez avancen las diligencias de la Fiscalía.

Fernando había sido visto por última vez hacia las 3:29 de la tarde del 16 de julio, cuando salió de su vivienda, en el barrio Cedritos, rumbo a una panadería y nunca regresó.

Durante los días posteriores a su desaparición, sus familiares emprendieron una intensa búsqueda. Con ayuda de cámaras de seguridad lograron reconstruir parte de su recorrido hasta la calle 143 con carrera 15, donde se perdió su rastro.

Durante la búsqueda, su padre, Hernando Barreto, explicó a este diario que Fernando tenía una discapacidad cognitiva. Aunque podía realizar actividades cotidianas, como hacer compras sencillas, nunca acostumbraba ausentarse sin avisar a su familia.

“Él no tiene novia, no sale a tomar, no conoce ese mundo. Siempre vuelve. Esto nunca había pasado”, relató. La familia permanece a la espera de que las autoridades entreguen información oficial sobre las circunstancias de la muerte de Fernando y continúen con las diligencias correspondientes.

A través de un comunicado, sus seres queridos agradecieron el apoyo recibido durante los días de búsqueda y pidieron respeto por el momento que atraviesan. “Pedimos respeto, comprensión y privacidad para nuestra familia mientras afrontamos este difícil momento de duelo”, expresaron.

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