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Revelan videos del accidente en el que murió una mujer embarazada en el sur de Bogotá

Las grabaciones de cámaras de seguridad registraron el momento exacto en el que ocurrió el siniestro vial en Tunjuelito. Las autoridades avanzan en la investigación para establecer las causas y posibles responsabilidades.

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Redacción Bogotá
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24 de julio de 2026 - 07:56 p. m.
Las autoridades analizan los videos de las cámaras de seguridad para establecer cómo ocurrió el siniestro y determinar posibles responsabilidades.
Las autoridades analizan los videos de las cámaras de seguridad para establecer cómo ocurrió el siniestro y determinar posibles responsabilidades.
Foto: Archivo particular
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Nuevos videos de cámaras de seguridad revelaron cómo ocurrió un accidente de tránsito, la mañana de este jueves 23 de julio en la localidad de Tunjuelito, en el que murió una mujer de 28 años, quien se encontraba en estado de embarazo. El siniestro se registró en la carrera 17 con calle 51B sur y estuvo involucrada una volqueta y una motocicleta, en la que se movilizaba la víctima como pasajera.

Las imágenes muestran que ambos vehículos transitaban por la misma vía cuando, por razones que aún son materia de investigación, la motocicleta perdió estabilidad y cayó. Segundos después, la mujer quedó bajo las llantas traseras de la volqueta, que terminó atropellándola.

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Otro de los videos captó los instantes posteriores al impacto. En las imágenes se observa a la volqueta detenida sobre la vía, mientras la conductora de la motocicleta logra levantarse y varias personas se acercan para auxiliar a la víctima, quien falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

Según testimonios recopilados por Citytv, la conductora de la motocicleta aseguró que habría perdido el control tras pasar sobre un objeto que se encontraba en la vía. Otros testigos señalaron que el vehículo de dos ruedas habría intentado sobrepasar la volqueta por el costado izquierdo antes del accidente.

Estas versiones, sin embargo, hacen parte de la investigación y deberán ser verificadas por las autoridades antes de establecer con precisión qué provocó el siniestro y si existieron responsabilidades por parte de alguno de los involucrados.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la víctima se movilizaba como pasajera en un servicio de transporte solicitado a través de una aplicación.

Las autoridades realizaron la inspección técnica en el lugar y avanzan en la revisión de las grabaciones y los demás elementos recopilados para reconstruir la secuencia completa del accidente.

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