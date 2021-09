La búsqueda de Luis Carlos Gutiérrez ya va para un año, desapareció en Cali

Luis Carlos Gutiérrez Cruz salió el 6 de octubre de 2020 rumbo a la iglesia, estuvo todo el día caminando, regresó a la casa y después salió de nuevo. Esa fue la última vez que su familia lo vio.

“Yo me enteré varios días después de que él no estaba, mi hermana no me había dicho. Dicen que lo vieron por última vez cerca de iglesia. Él vive con ella y con la mamá de nosotros”, cuenta Yahara Gutiérrez, hermana de Carlos, o ‘Lalita’ como él la llamaba.

Yahara cree que su hermano es más vulnerable debido a su condición médica. Carlos fue diagnosticado con esquizofrenia y debía tomar medicamentos, pero lleva casi un año sin ellos, explica. “Me preocupa su condición, a él se le dificulta hablar, dice muy pocas palabras y no advierte el peligro”, dice. Por esa condición su hermana ha centrado sus esfuerzos en buscarlo en la calle.

Cuando Luis Carlos desapareció Yahara puso la denuncia ante la Fiscalía y acudió a la Policía, los Bomberos y Medicina Legal por si alguien tenía información de él, lo veían en alguna parte, en la calle. Pero nadie le dio razón de él.

“Yo imprimí tres mil, casi cuatro mil panfletos y empapelé Cali, pero acá no está. Me he relacionado con los habitantes de calle de Cali, todos los días les llevaba tinto y les preguntaba por Luis Carlos, pero nadie lo había visto. Lo he buscado en Pradera, Florida, Buga, Corinto (Cauca), me decían que estaba cerca del río Cauca”, relata.

Repartió carteles hasta a los jóvenes de primera línea, por si lo veían en las protestas porque “uno nunca sabe dónde pueda estar”. Y esa incertidumbre la ha hecho ver a su hermano en todas partes. “Salgo a la calle y pienso que ese es, pero no. Tampoco sé cómo estará en este momento”.

“Han especulado mucho, me han dicho muchas cosas. A veces dicen que lo vieron en alguna parte, voy y no lo encuentro. Estoy esperando que identifiquen un cuerpo que apareció en el río ayer, para saber si es él o descartarlo y seguir la búsqueda. Hasta me han extorsionado tres veces a pedirme plata por él y me dicen que me lo ponen a hablar, cuando él no habla”, dice.

Yahara describe a su hermano como alguien muy nervioso, casi no habla, y mantiene los dedos en la boca porque se come las uñas. Además, es blanco, cejón, de ojos café, pelo crespo y rojizo, le falta un diente de abajo en el lado Izquierdo, mide 1,60 y siempre llevaba una camándula en el pecho.

“Hoy está cumpliendo 49 años y ojalá mi mamá no vaya a decir porque se nos deteriora más. A ella siempre le decimos la mentira piadosa de que está trabajando y que va a llegar. Él era un bastión para mi mamá”, relata ‘Lalita’.

Yahara quiere saber dónde está su hermano y hace un llamado a quienes puedan tener información del paradero de Luis Carlos Gutiérrez Cruz para que se contacten con ella al 3215018989.

