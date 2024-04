“Necesitamos saber de ella”: buscan a Lizeth Delgadillo desaparecida el 11 de marzo

Cortesía: Mamá de Lizeth Delgadillo. La foto fue publicada con su autorización previa. Foto: Cortesía

Con impotencia, angustia, pero también llena de fortaleza, así describe sus días la mamá de Lizeth Valeria Delgadillo de 13 años, quien desapareció hace 4 semanas luego de asistir, como era usual, a su colegio público en Tenjo, Cundinamarca.

En diálogo con El Espectador, Mary Luz dijo no tener ninguna información sobre su paradero, pero “posiblemente está rumbo hacia Boyacá”. “Ella no se ha comunicado, es una menor de 14 años, está expuesta a peligros y no sabemos si está bien o mal”.

Su desaparición se dio el pasado 11 de marzo cuando Lizeth fue dejada por su tía en la ruta escolar que la llevó rumbo a su Institución Educativa, pero según un primo que estudia con ella, la vio ingresar al baño y luego salir avisando que se iba a encontrar con una amiga. “No habíamos peleado. De hecho tuve una cirugía el 9 de marzo y ella me cuidó, me preparó la comida y el lunes se fue normal al colegio”.

Las cámaras del municipio documentaron como la menor tomó un bus intermunicipal de la empresa Flota Aguila con destino a Bogotá. Al difundirse su imagen fue una residente de Cajicá quien se comunicó con Mary Luz para decirle que ese día la niña viajaba en el mismo bus y recordó que se había bajado en el centro comercial Fontanar.

“Yo pedí los videos y logré identificarla. Estaba hablando por celular. No sabemos si es el de ella o de otra persona. Hasta el día de hoy, todas las evidencias que tenemos es porque las he investigado”, aseguró Mary Luz a este diario.

El reporte de la desaparición de Lizeth Valeria Delgadillo ya está en manos de la Fiscalía y una investigadora del CTI fue designada en el caso para lo más pronto dar con el paradero de la menor.

Mientras tanto, habitantes de Tenjo se han solidarizado con la familia y los han acompañado en marchas y velatones, como la de este viernes a las 6 de la tarde. “Donde quiera que esté protégela con tu manto sagrado. Ilumínala para que regrese pronto a su casa. Que este mensaje llegué a donde ella está y prontamente podamos tenerla en nuestra casa”, expresó Mary Luz, antes de entonar una sentida canción.

Lizeth Valeria Delgadillo Hernández vestía la sudadera del colegio público que constaba de una chaqueta y una sudadera azul con franjas amarillas. Mide 1.55 cm, de ojos color miel, pestañas largas, cabello castaño oscuro a la altura de hombro, tiene una cicatriz al lado del ojo derecho por mordedura de canino y de piel trigueña.

Si tiene alguna información sobre el paradero de la menor, puede comunicarse a las líneas 321-9079424, 315-2782984 o a la línea gratuita de la Fiscalía 122- 018000919748.

