¿La ha visto? Familia busca a Ángela María Chisacá, desaparecida en Girardot

Ángela María Chisacá, de 38 años, fue reportada como desaparecida este jueves en Girardot. Foto: Cortesía

Ángela María Chisacá fue reportada como desaparecida en la madrugada de este jueves 13 de julio en Girardot, Cundinamarca. Posteriormente, se encontró su vehículo incinerado en una vereda de la vereda Camala del municipio de Flandes, Tolima. Según las autoridades, la mujer de 38 años, trigueña, 1.58 de estatura y 58 kg, podría haber sido víctima de un secuestro. Según los familiares, Ángela ingresó al conjunto residencial donde reside en Girardot, y desde ese momento no supieron más de ella.

“Hasta el momento todo es incertidumbre, lo único que sabemos es que ella fue extraída del conjunto y no más, no logramos entender qué pasó con ella. A ella la sacaron en la noche, pero yo ya me había acostado a dormir, entonces me queda difícil saber con exactitud o creer en lo que dicen las personas de a qué horas fue que sucedió todo””, contó la mamá de Ángela María Chisacá.

La mamá de Ángela también confirmó que el vehículo Toyota Corolla de color rojo encontrado en la vereda Camala de placas GMW 584 sí pertenecía a ella. Las hipótesis apuntan a que la mujer fue abordada en el parqueadero de su conjunto. “Se presume que las personas que se llevaron a mi prima muy seguramente la estaban esperando al interior del conjunto y cuando ella llegó, lo que hicieron fue despojarla de algunas pertenencias y posteriormente se la llevaron”, contó una de las primas a Semana.

Para cualquier información que pueda ayudar a identificar el paradero de Ángela María Chisacá, favor informar al número 3203051535.