Lina Sofía Rodríguez, desapareció hace cinco meses en San mateo, Soacha

La familia de Lina Sofía Rodríguez Galindo ha acudido a la Fiscalía de Soacha, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a la Policía de Infancia y Adolescencia con la intención de recibir ayuda para encontrar a la menor de 13 años. Sin embargo, según Carol Rodríguez, madre de la joven, ninguna entidad le ha colaborado.

La niña salió el 22 de abril a las 9:30 a.m., vestida con un pantalón jogger azul claro, blusa rosada, tenis negros tipo vans y una maleta azul aguamarina con rosado. Partió del conjunto donde residía para encontrarse en el centro comercial Mercurio con un sujeto, que había conocido por la red social Meet Me. Esa misma noche los familiares de la joven acudieron a la Fiscalía de Soacha, para instaurar la denuncia, pero la entidad no asumió el caso pues, “no era tema de ellos” respondieron a la madre.

Al asistir a la Policía de Infancia y Adolescencia la mujer asegura que el funcionario que la atendió tomó el caso y le pidió que compartiera la foto de la niña por redes sociales y que así aparecía. No obstante, a la fecha ninguna autoridad se ha puesto en contacto para profundizar en los detales de la desaparición de la joven.

La hermana de Lina Sofía instó a la madre para que revisaran el computador que ella utilizaba. Allí pudieron encontrar la conversación que entabló con el hombre, de 22 años, y oriundo del Valle del Cauca. De acuerdo con lo mencionado por la madre, el sujeto le dijo a la niña que se reunieran en el centro comercial, que solo llevara su celular y que cuando ella lo viera no se le fuera a acercar, que lo siguiera hasta un lugar en donde él la saludaría. Cuando la madre fue a mostrar la conversación a las autoridades esta había desaparecido, junto con el perfil del sujeto.

Si usted ha visto o sabe algo de Lina Sofía Rodríguez Galindo, puede comunicarse al teléfono celular 3197744230, escribir al correo electrónico caritogo1305@gmail.com o llamar a la línea de emergencias 123.