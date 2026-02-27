Buscan a Carlos Alfonso Vásquez Jiménez, desaparecido en el norte de Bogotá

Carlos Alfonso Vásquez Jiménez, de 59 años, está desaparecido desde el 26 de febrero. Fue visto por última vez en la calle 163 con carrera 9. Foto: Archivo particular

Carlos Alfonso Vásquez Jiménez, de 59 años, está desaparecido desde el jueves 26 de febrero hacia las 4:00 p. m. Familiares y autoridades piden ayuda para ubicarlo.

Según sus allegados, salió de su vivienda en horas de la tarde y desde entonces no se tiene información sobre su paradero. La última pista se conoció en la esquina de la calle 163 con carrera 9, en el norte de Bogotá, donde funciona un puesto informal de venta de frutas y artículos de segunda mano.

De acuerdo con el testimonio entregado por un comerciante del sector, Carlos dejó su bicicleta encargada en el lugar y le pidió que se la cuidara. Minutos después, según esa versión, varios hombres habrían llegado y se lo llevaron a pie en dirección sur-norte por la carrera novena, como si se dirigiera hacia la calle 170.

Desde ese momento no se volvió a saber nada más de él.

Sus familiares incluso se dirigieron a la Fundación Cardioinfantil para verificar si había ingresado como paciente, pero hasta ahora no han recibido información que confirme su ubicación.

Las autoridades adelantan labores de verificación y búsqueda para establecer qué ocurrió.

Cualquier información que permita dar con su paradero puede comunicarse con Katherine Vásquez al número +57 302 280 1614.

