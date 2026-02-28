Caso Camila Blanco Osorio: acusan por feminicidio a hombre señalado de arrojarla del piso 9

El procesado fue capturado en agosto de 2025 por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en vía pública del barrio La Estrada, en la localidad de Engativá. Durante la audiencia de imputación no aceptó los cargos. Foto: Archivo particular

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Óscar Santiago Gómez Leal como presunto responsable del delito de feminicidio agravad, por la muerte de Laura Camila Blanco Osorio, ocurrida el 27 de julio de 2025, en la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá.

Según el ente acusador, el procesado no solo habría agredido a su pareja antes de la caída, sino que también habría suministrado información errónea a las autoridades con el propósito de desviar la investigación.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios y la evidencia física recaudada, la pareja celebró en el apartamento donde residía Laura Camila y posteriormente sostuvo una discusión en una de las habitaciones. La Fiscalía sostiene que, tras el altercado, el acusado presuntamente la agredió presionándole el cuello y, mientras se encontraba inconsciente, la habría arrojado por una ventana del noveno piso.

El dictamen de necropsia practicado por el Instituto Nacional de Medicina Legal evidenció asfixia mecánica y otras lesiones físicas previas a la caída, hallazgos que contradicen la versión inicial entregada por el investigado. En un primer momento, el hoy acusado manifestó que Laura Camila se había lanzado voluntariamente, hipótesis que, según la Fiscalía, buscaba desviar la acción investigativa.

El procesado fue capturado en agosto de 2025 por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en vía pública del barrio La Estrada, en la localidad de Engativá. Durante la audiencia de imputación no aceptó los cargos.

Actualmente permanece privado de la libertad en establecimiento carcelario y deberá enfrentar juicio oral, donde se definirá su responsabilidad penal.

Con la acusación formalizada, el proceso avanza a juicio. Allí se definirá la responsabilidad penal del acusado por la muerte de Laura Camila Blanco.

