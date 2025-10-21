¿Lo ha visto? Buscan a Manuel Santiago Ginez Martínez

Fue visto por última vez en Teusaquillo Foto: Cortesía familia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Familiares y amigos de Manuel Santiago Ginez Martinez, adelantan una intensa búsqueda luego de desaparecer el lunes 20 de octubre al rededor de las 8:30 a. m., en el barrio San Luis de la localidad de Teusaquillo.

Según información de su hermana, Ana Ginez, ese día salió del apartamento, “pero no teníamos claro para dónde iba”.

Lea más: Carrera 13 ahora tendrá cámaras de fotodetección para cazar infractores

El caso ya está en conocimiento de la Policía Nacional y piden que cualquier persona que lo haya visto, pueda dar aviso a línea de emergencias 123 o a los teléfonos de contacto: 319-7668009 o 300-9779422.

Manuel Santiago Ginez Martínez es de tez morena, tiene ojos cafés, cabellera negra y mide 1.80 centímetros de estatura.

¿Por qué tantas personas desaparecen en Bogotá?

En Bogotá, se han conocido casos que dan cuenta de casos de desaparición voluntaria o por casos, que, en efecto, responden a hechos delictivos que conllevan a la desaparición temporal de dicha persona. Y en los casos más graves, a la muerte de la persona reportada.

En el 2024, hasta abril, se reportaron 705 casos. De ese total, 19 personas aparecieron muertas, 264 vivas y 422 permanecen desaparecidas.

Según Medicina Legal, las desapariciones hasta abril tenían los siguientes rangos de edad: Primera infancia (de 0 a 5 años) 14 casos; Infancia (de 6 a 11 años) 14 casos; Adolescencia (de 12 a 17 años) 223 casos; Juventud (de 18 a 28 años) 166 casos; Adultez (de 29 a 59 años) 229 casos y en Adultos mayores (más de 60 años) fueron 59 las desapariciones reportadas. A nivel nacional, Bogotá sigue siendo la ciudad que más casos de desapariciones concentra, con un 40% de los reportes a nivel nacional.

¿Qué debo hacer para reportar una persona desaparecida en Bogotá?

Para contactarse con la Fiscalía, la ciudadanía puede llamar al 01 8000 9197 48. En Bogotá al (601) 570 2000, opción 7, o también puede marcar desde su celular al 122.

Por su parte, la Policía tiene a disposición la línea telefónica 123, en donde las personas reciben asesoría para realizar la respectiva denuncia.

Le puede interesar: Bogotá se prepara para el invierno con inversión en su sistema de alcantarillado

Según datos del Instituto de Medicina Legal entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2024 se registraron 1.757 casos de personas desaparecidas, de las cuales, la mayoría fueron en Bogotá (705), Valle del Cauca (254), Cundinamarca (192) y Antioquia (148).

Precisamente la capital ocupa el primer lugar, donde los hombres son las principales víctimas (430), de los cuales, la mayoría, tienen entre 29 y 59 años. En el caso de las mujeres, si bien son menos denuncias (275), el drama es peor, si se tiene en cuenta que más de la mitad son niñas entre los 12 a 17 años (157).

Si usted quiere reportar un caso de una persona desaparecida, escríbanos a reporteundesaparecido@elespectador.com o llene el formulario que aparece en la página web de nuestra sección https://www.elespectador.com/desaparecidos-colombia/

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.