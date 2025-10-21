Bogotá se prepara para el invierno con inversión en su sistema de alcantarillado

Habrá operativos que incluyen el sondeo de tuberías, sumideros y pozos del alcantarillado. Foto: Cortesía

En Bogotá, ante la llegada de la segunda temporada de lluvias de este año, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) se prepara para atender y prevenir las emergencias.

Según Natasha Avendaño, gerente de la EAAB, la mayoría de los encharcamientos e inundaciones se presentan por los residuos que terminan en las calles y redes de alcantarillado. Por lo anterior, recuerdan hacer un uso adecuado de este sistema y evitar que los desechos lleguen a los canales, quebradas, vallados y humedales.

Así mismo, para esta temporada, la EAAB despliega su fuerza operativa para realizar acciones de mantenimiento preventivo en el sistema de drenaje, el cual está compuesto por cerca de 10 mil kilómetros de redes.

¿Cómo son los trabajos?

Según indicó la empresa, entre los operativos, se incluye el sondeo de tuberías, sumideros y pozos del alcantarillado, para así retirar los desechos que arrojan los ciudadanos, que terminan obstruyendo el sistema de drenaje.

¿Cómo es la inversión?

De igual manera, Avendaño comentó sobre las inversiones y jornadas operativas preventivas ejecutadas por la EAAB, como lo son:

Este año, la EAAB destinó 31 mil millones de pesos para el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial (quebradas, canales, cuerpos de agua y sumideros).

Cuentan con cerca de 700 funcionarios, entre operarios, técnicos, tecnólogos, profesionales y directores operativos, para atender las contingencias por lluvias.

Disponen de 210 equipos mecánicos que apoyan las labores diarias para prevenir inundaciones y encharcamientos.

Además, este año, se han retirado más de 85 mil toneladas de residuos, con una inversión superior a $18 mil millones de pesos.

De igual manera, la entidad desarrolla múltiples estrategias pedagógicas para la prevención para:

No arrojar basura a las calles. Evitar arrojar preservativos en el sanitario. La correcta disposición de residuos en hogares y restaurantes.

