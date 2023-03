Lo que debe saber para reportar a una persona desaparecida en Colombia

Foto: Mario Rodríguez

¿Cuándo se considera a una persona desaparecida?

Alguien de quien no se conoce su paradero y no se tiene noticias durante un periodo de tiempo que, a consideración de sus familiares o allegados, no es común.

¿Hay que esperar 72 horas para hacer el reporte?

No es cierto que deba esperar a que pasen entre 24 y 72 horas para hacer el reporte. De hecho, puede hacerse inmediatamente

¿Cómo se hace?

Puede acudir a una estación de Policía, a la Fiscalía, ante un juez e incluso se puede alertar a la Defensoría del Pueblo, la Personería o la Procuraduría. Las autoridades indagarán en las bases de datos de los hospitales y de Medicina Legal, revisando los sitios en donde se cree que estuvieron por última vez y entrevistando personas que pueden tener información de ayuda.

¿Qué es el MBU?

Usted puede pedir que se active el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU), en caso de que se trate de una presunta desaparición por un actor armado. La MBU es una herramienta que permite que las autoridades judiciales ordenen en forma inmediata todas las diligencias necesarias tendientes a su localización.

¿Cuál es el proceso para activarlo?

Puede hacerlo de manera verbal o escrita ante un juez o un fiscal. Para ello es necesario: Informar los hechos y circunstancias que permitan establecer que la persona es una posible víctima del delito de desaparición forzada. Suministrar los datos que permitan identificar a la víctima: nombre, documento de identificación, lugar de residencia, rasgos y características físicas, prendas de vestir, elementos de uso personal que portaba al momento de la desaparición y demás datos que permitan su individualización. Aportar toda la información que requiera la autoridad judicial que active el mecanismo. Presentar su documento de identificación y comunicar al funcionario su nombre completo y lugar de residencia.

¿Cómo reportar ante el Sirdec?

El Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec), almacena los datos de todas las personas desaparecidas en el país. Los familiares deben brindar todos los datos posibles de la persona, la cual será registrada en el Formato Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas.

En el reporte se debe informar como ocurrió o pudo haber ocurrido la desaparición, datos personales y descripción física de la persona y otros materiales como fotografías, radiografías de huesos y dientes. De acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja, las familias interesadas pueden hacer este tramite en las siguientes entidades:

¿Cómo hacer para publicar un caso en El Espectador?

Debe ingresar a https://www.elespectador.com/desaparecidos-colombia/ y llenar un breve formulario con los datos, números de contacto, breve descripción de los hechos y una fotografía reciente del pariente o allegado que está buscando.

La información llegará a la base de datos, que será monitoreada de manera permanente por nuestros periodistas, quienes verificarán la información y confirmarán la autorización antes de realizar la publicación.

Sus datos de contacto no se harán públicos si usted no lo desea, y solo se utilizarán para que los periodistas puedan establecer comunicación y ahondar en la historia.