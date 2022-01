Oscar Alfredo Ibañez desapareció el 28 de diciembre de 2012 en el corregimiento Laguna de Los Indios (La Paz, Cesar). Foto: Cortesía

De acuerdo con su prima, Diana Paola Rincón, Óscar desapareció de su casa en el caserío La Bodega. “Lo más raro es que, como esto es contexto rural, tuvo que haber bajado en algún carro. Dicen que desapareció a las 4 de la mañana del 28 de diciembre, pero no se ve nada ni en las cámaras de la entrada al municipio de Medialuna, ni en las del municipio Codazzi”, aseguró.

Rincón también dijo a El Espectador que han creado grupos de búsqueda con los familiares de Óscar y con comunidades aledañas al municipio, pero que hasta el momento no han tenido resultados. La denuncia ya se encuentra en la Fiscalía: “Unos funcionarios vinieron y me interrogaron a la pareja de Óscar y a mí. No se han vuelto a comunicar con nosotros”, afirmó.

Mientras siguen tras el rastro de Óscar, han llegado a diferentes hipótesis que después han descartado. La primera fue que salió caminando a buscar ganado al páramo de Sabana Rubia, lo cual les resultó muy extraño porque queda muy lejos del caserío y Óscar siempre montaba a caballo. También les dijeron que estaba con sus familiares en el departamento de Santander; información que fue negada por ellos mismos.

“Él siempre venía aquí (a una hora de donde vive) los 31 de diciembre o los primeros de enero. El 27 fue la última vez que mi papá habló con él, y le comentó que estaba enfermo. El 28 de diciembre él mató un cerdo y acá llamaron para que mandaran una carne pero él ya no contestaba”, puntualizó Rincón.

Rasgos: 1,70 metros de estatura, 41 años, ojos claros, cabello castaño y entradas.

Si usted tiene alguna información sobre el paradero de Oscar Alfredo Ibañez, puede llamar al número telefónico de su prima Diana Paola Rincón: 3127446275.

Si quiere reportar a una persona desaparecida debe ingresar a https://www.elespectador.com/desaparecidos-colombia/ y llenar un breve formulario con los datos, números de contacto, breve descripción de los hechos y una fotografía reciente del pariente o allegado que está buscando. El Espectador abre este espacio para apoyarlo, poniendo al servicio sus canales de difusión para amplificar el llamado de auxilio.