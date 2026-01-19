Profesor del Externado Neil F. Cubides sigue desaparecido: familia apunta a paseo millonario

Cubides es docente de la Universidad Externado de Colombia, en Bogotá. Foto: Cortesía: Denis Alfaro

Tres días después de la desaparición de Neill Felipe Cubides Ariza, profesor de la Universidad Externado de Colombia, su familia sigue sin respuestas claras sobre lo ocurrido tras su salida de la Clínica del Country, en el norte de Bogotá. Sin embargo, nuevos datos entregados por su esposa, Denis Alfaro, comienzan a perfilar una posible línea de investigación: la hipótesis de un hurto bajo la modalidad de paseo millonario.

Cubides, de 54 años, fue visto por última vez la noche del jueves 15 de enero, cuando acompañaba a su esposa y a su hijo menor a una cita en urgencias pediátricas. Según relató Alfaro, tras permanecer un tiempo juntos en la clínica, ella le pidió que regresara a casa a descansar mientras finalizaba la atención médica del menor. Esa fue su última conversación antes de despedirse.

Familia apunta a caso de paseo millonario

En entrevista con Noticias Caracol, la mujer aseguró que, de acuerdo con los videos revisados por las autoridades, su esposo salió del área de urgencias pediátricas de la clínica del Country por la salida de la carrera 15, caminó unos metros y abordó un taxi. Desde ese momento no se volvió a tener contacto con él.

Horas después, comenzaron a aparecer señales que aumentaron la preocupación de la familia. Alfaro logró ingresar al correo electrónico de Cubides y encontró notificaciones de movimientos bancarios que no cuadran ni con sus hábitos financieros ni con la hora en que se realizaron. Según explicó, entre la 1:25 y la 1:51 de la madrugada se efectuaron tres transacciones: dos retiros por 2 millones y 4 millones de pesos, y una compra por COP 250.000.

Los reportes indican que estas operaciones se hicieron en los sectores de Venecia y Fátima, en la localidad de Tunjuelito, al sur de Bogotá y prácticamente al otro extremo del último en el que vieron al profesor. No obstante, hasta ahora no se conocen los establecimientos exactos donde se realizaron las transacciones, un vacío que para la familia resulta inquietante y que esperan poder averiguar en las próximas horas.

“Manejo yo misma la hipótesis de que le hicieron el paseo millonario”, afirmó Alfaro, quien cuestionó que, de tratarse de un hurto, su esposo continúe desaparecido. “No entiendo por qué no lo han soltado”, dijo, visiblemente angustiada.

Las autoridades confirmaron que los movimientos bancarios hacen parte del proceso de verificación y análisis, mientras continúa la revisión de cámaras de seguridad y otros elementos que permitan reconstruir el recorrido del profesor tras abordar el taxi. Entre tanto, la familia insiste en que cualquier información puede ser clave para dar con su paradero.

Si lo ha visto o tiene cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero, puede reportarlo aquí:

Teléfono: 5803814, extensión 31265 - 17710

Celular: 3174382324

Fiscalía General de la Nación: Av. Calle 19 No. 27-09, piso 3, Bogotá.

Descripción física del desaparecido

Neill Felipe Cubides Ariza es de contextura media, mide aproximadamente 172 centímetros, tiene piel trigueña, ojos rasgados, cabello negro y canoso y un lunar distinguible en su barbilla. El día de su desaparición vestía una chaqueta color naranja, blazer de gamuza color café claro, buzo blanco y pañoleta, pantalón negro y zapatos negros.

*Si usted quiere reportar un caso de una persona desaparecida, escríbanos a reporteundesaparecido@elespectador.com o llene el formulario que aparece en la página web de nuestra sección https://www.elespectador.com/desaparecidos-colombia/

