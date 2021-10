Rodolfo Galvis desapareció hace más de un mes en Tibú, Norte de Santander

El líder social Rodolfo Galvis se encuentra desaparecido desde el 10 de septiembre de 2021. De acuerdo con su hijo, Jonathan José Ortiz, se encontraba en una de sus propiedades en la vereda El Ambato del municipio de Tibú, Norte de Santander. “Estaba limpiando una parte de los linderos en la vía hacia la cordillera y, al parecer, un grupo armado lo interceptó y se lo llevó”, aseguró.

Jonathan reconoce que en el Catatumbo confluyen diversos grupos armados como el ELN, las disidencias de las FARC, Los Pelusos y el Clan del Golfo. Señaló que, según los vecinos, su padre se encuentra en poder del frente 33 de las disidencias de las FARC.

“Se han hecho acercamientos con algunos grupos armados para saber si lo tienen. Algunas de ellos han dicho que lo han visto por Tres Bocas, rumbo a La Gabarra y El Tarra”, afirmó. Jonathan cree que la desaparición de su padre está relacionada con su liderazgo en la cooperativa Semilleros de Paz, en el ámbito de restitución de tierras. “Él venía peleando porque algunas de sus fincas estaban siendo invadidas por una empresa que siembra palma en Tibú. Esa compañía ha hecho caso omiso a los mandatos de restitución de tierras”, aseguró.

También dijo que cuando llegó a una de las fincas de su padre, tres personas armadas lo intimidaron. “Me preguntaron que qué hacía allí y me dijeron que si cuando volvieran yo seguía en el sitio, no respondían por mi vida. Los vecinos me aconsejaron que me fuera”.

Cuando Rodolfo desapareció, Jonathan acudió a la Unidad Nacional de Protección (UNP), pues su padre tenía esquema de seguridad debido a amenazas del ELN y de otros grupos armados. Además, puso la denuncia ante la Fiscalía y solicitó apoyo a la Organización de Naciones Unidas (ONU), a Derechos Humanos Internacional, a la Cruz Roja Internacional y a la Defensoría del Pueblo.

Si usted tiene algún dato que pueda ayudar a esclarecer el paradero de Rodolfo Galvis puede ponerse en contacto con Jonathan José Ortiz al teléfono celular: 3013064172.

