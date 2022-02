Sofía Alfonso Tuta, de 13 años, desapareció hace ocho días en Bogotá

La menor desapareció el pasado 7 de febrero, en el noroccidente de la capital. Foto: Cortesía

Sofía Alfonso Tuta, de 13 años, está siendo buscada por su familia desde la tarde del 7 de febrero, luego de ser vista por última vez a las 5:30 p.m., en el barrio Lituania, en la localidad de Engativá.

De acuerdo a sus familiares, esa tarde Sofía regresó a su casa después colegio y subió a su cuarto, mientras su mamá estaba ocupada en otro lugar de la casa.

“La niña se cambió de ropa, salió, y no volvió. No sabemos qué pasó, en la casa no tuvieron ninguna discusión, simplemente ella se fue, pero no ocurrió nada para que ella hubiera decidido irse”, detalló Sandra Alfonso, tía de la menor.

Lea también: Feminicidio: el delito latente que no da tregua

En este sentido, la familia de la menor asegura que hay videos de cámaras de seguridad en donde se ve el momento en que ingresa y sale de la vivienda en el noroccidente de la capital, sin embargo, no se ha logrado determinar si se fue con una persona, o si ingreso a un vehículo para salir de la zona.

Según la describen sus familiares, Sofía mide alrededor 1,50 metros, es delgada, y lleva el cabello corto de color castaño. Por su parte, a pesar de que hay dudas sobre la ropa que vestía la menor ese día, se cree que lleva un saco de color negro.

Recuerde que El Espectador le ayuda a buscar a sus seres queridos.

Por el momento, el caso es investigado por las autoridades, aunque por el momento no se tiene una hipótesis de cómo desapareció la menor. Por su parte, los familiares denunciaron que han sido víctimas de llamadas extorsivas por parte de personas inescrupulosas que han intentado aprovecharse de la situación.

Si tiene información que pueda ayudar a dar con la ubicación de Sofía Alonso Tuta, la familia solicitó reportar cualquier dato a las autoridades locales o al teléfono 3123081287.

Si desea reportar a alguien como desaparecido, puede dar clic en el siguiente enlace.