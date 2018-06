10 excusas para no contratar mujeres en cargos ejecutivos

Redacción Profesión Líder

Que no pueden resolver problemas complejos, que no todas tienen competencias para dirigir o que no pueden tomar decisiones en momentos difíciles, son algunas de las razones que se encontraron para no nombrar a una mujer en un puesto ejecutivo, según reveló un estudio realizado por Hampton - Alexander Review, una revisión independiente dirigida por el sector empresarial y respaldada por el gobierno británico.

"Al leer la lista de excusas podrías pensar que estamos en 1918, no en 2018", aseguró Amanda Mackenzie, directora ejecutiva de la organización Negocios en la Comunidad. Para ella, lo que parece el guión de una parodia o un programa humorístico, es la verdad.

Estas son las excusas más comunes:

-No creo que las mujeres se sientan cómodas en el ambiente de un directorio.

-No hay suficientes mujeres con las credenciales y la experiencia para sentarse en el directorio. Las decisiones que se toman son extremadamente complejas.

-La mayoría de las mujeres no quieren los problemas o las presiones de sentarse en una junta directiva.

-Los accionistas no están interesados en la composición del directorio, ¿por qué tendríamos que estarlo nosotros?

-A mis colegas en el directorio no les gustaría nombrar a una mujer.

-Todas las mujeres competentes ya han sido contratadas.

-Nosotros ya tenemos una mujer en el directorio, ya hicimos la tarea. Es el turno de otros.

-No tenemos vacantes en este momento. Si tuviéramos, lo pensaría.

-Hay que hacer el cambio desde abajo. No hay suficientes mujeres con la trayectoria en este sector.

-No puedo designar a una mujer porque me dio la gana.

El estudio se pudo llevar a cabo luego de que integrantes de la firma escucharan diálogos entre líderes de grandes compañías. "Es impactante que algunos empresarios piensen que estas patéticas y arrogantes excusas son razones aceptables para mantener a las mujeres fuera de los cargos directivos", afirmó el ministro de Empresas de Reino Unido, Andrew Griffiths.

El político agregó que la mayoría de las empresas de su país son exitosas porque se han comprometido con la diversidad.

En cifras…

De las 100 compañías con mayor capitalización bursátil que hay en Reino Unido, cerca del 28% de los puestos, están ocupados por mujeres. La cifra va en aumento. Y solo siete de ellas son directivas ejecutivas.

En Latinoamérica, las mujeres representan el 4,2% de los cargos ejecutivos, según el estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), mientras que las mujeres ocupan el 8,5% de los puestos en juntas directivas.

