200.000 estudiantes han sido afectados por problemas en el PAE: Contraloría

Nuevamente la Contraloría General ha encontrado irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Su más reciente indagación da cuenta de que más de 200.000 estudiantes de los departamentos de Magdalena y Cauca han sido afectados por la mala prestación del servicio.

“Se verificaron en tiempo real, y de manera aleatoria, a 14 instituciones: 6 en Magdalena (3 en ETC Santa Marta y 3 en Aracataca) y 8 en Cauca (1 en Cajibío, 1 en Piendamó y 6 en ETC Popayán), con el fin de efectuar seguimiento a la ejecución y cumplimiento de los lineamientos del Programa de Alimentación Escolar (PAE)”, informó la Contraloría.

Los hallazgos muestran que en Cauca hay 179.923 estudiantes afectados; 22.170 en Popayán y 137.940 en Magdalena, en el calendario escolar comprendido entre el 22 y 29 de enero del presente año.

En Cauca, el inicio de la prestación del servicio a penas se inició entre el 6 y el 14 de marzo, mientras que en Popayán el 18 de marzo. En suma, se presentó un retraso de 35 días.

En Magdalena, pese a que se prestó el servicio desde el primer día del calendario, los alimentos solo se han garantizado hasta el 14 de mayo.

Sumado a lo anterior se registraron mediciones inadecuadas de las raciones para los estudiantes, así como entregas incompletas.

“En todas las instituciones educativas visitadas, en la ETC Magdalena, no se evidencia control respecto a la cantidad de beneficiarios del programa. En la ETC Cauca y Popayán, el suministro de las raciones carece de un mecanismo de medición que permita establecer el peso del alimento, según los niveles de escolaridad, como exigen los lineamientos del programa, aunado a que en la IE San Camilo se evidenció que la entrega de insumos no se hace de forma completa”, detalla la Contraloría.

Las irregularidades no se detienen, pues también se evidenció la falta de publicación o listas de intercambio de alimento, ni la aprobación de la nutricionista para los intercambios del menú. A esto se suma una inadecuada aplicación del programa de limpieza y desinfección dirigido a las áreas y superficies utilizadas en el servicio de alimentos (almacenamiento, recepción, preparación, distribución, consumo) de las instituciones educativas visitas en Magdalena.

“Llama la atención las pésimas condiciones de higiene y salubridad en la sede de la IE Jhon F. Kennedy, en donde por falta de higiene se ocasionó la aparición de moho u otros tipos de hongos en las zonas donde se presta el servicio y se evidencia la falta de control por parte del operador para garantizar una adecuada prestación del servicio y más grave aún, el hecho de evidenciar que transportan la comida de los estudiantes en motocarro generando altos riesgos de contaminación cruzada. En la ETC Cauca, la etapa de alistamiento no se cumplió conforme a la normatividad”, dijo la Contraloría.

Finalmente, se evidenciaron también deficiencias en la infraestructura física utilizada, como cocinas y comedores, así como falta de suministro de agua potable; también, en el 100 % de las instituciones visitadas, se presentan problemáticas respecto a la vinculación laboral, afiliación a seguridad social y pago de salario de las manipuladoras.

“En las IE visitadas en la ETC Magdalena, se evidenció que, si la prestación del servicio no es preparada en sitio, las manipuladoras son vinculadas a través de contratos de voluntariado, sin prestaciones sociales, ni afiliación a seguridad social. En la ETC Cauca el operador no ha entregado de manera oportuna la dotación de bioseguridad y manipulación de alimentos”, añadió la entidad.

Las siguientes son las conclusiones que realizó por departamento

1. Departamento de Magdalena

En la ETC Magdalena, el servicio de alimentación escolar solo está garantizado hasta el 14 de mayo de 2024, lo que podría afectar a 137.940 estudiantes. No prestó el PAE Indígena, viéndose afectados 970 niños de la comunidad Arahuaco.



La ETC Santa Marta no ha iniciado la entrega del servicio de PAE Indígena en esta vigencia 2024, afectando 1.305 estudiantes de las comunidades (Arahuaco, Wiwa y Kogui).



En ninguna de las lE visitadas había suministro de agua para preparación de alimentos, manifiestan dificultades para la preparación de los alimentos e incluso deben utilizar la poca agua potable que consiguen para el lavado de menaje e instalaciones.



En el 100% las IE visitadas se presentan problemáticas respecto a la vinculación laboral, afiliación a seguridad social y pago de salario de las manipuladoras.



2. Departamento de Cauca

Inoportunidad en la prestación del servicio respecto al inicio de la prestación del servicio PAE en la ETC Cauca y Popayán, toda vez que, el calendario escolar tuvo su inicio entre el 22 y 29 de enero de 2024 y el PAE inicio entre el 04 y 18 de marzo de 2024, afectando a 202.093 niños, niñas y adolescentes.



En el 100% las IE visitadas se presentan problemáticas respecto a la vinculación laboral, afiliación a seguridad social y pago de salario de las manipuladoras. Aunado a que el operador no ha entregado de manera oportuna la dotación de bioseguridad y manipulación de alimentos.



En todas las IE visitadas, el suministro de las raciones carece de un mecanismo de medición que permita establecer el peso del alimento, según los niveles de escolaridad, tal como lo exigen los lineamientos del programa.



En la ETC Cauca, el servicio PAE solo está garantizado hasta el 03 de mayo de 2024, lo que podría llegar a afectar a 179.923 estudiantes.



