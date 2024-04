ABC sobre cómo registrar su número para evitar llamadas comerciales a su celular

Imagen de referencia. Foto: Pixabay

El 10 de octubre del año pasado entró en vigor la llamada ley “Dejen de fregar”, que busca restringir las comunicaciones comerciales que se hacen a los números celulares en Colombia, en resumidas cuentas.

Parte de esa ley establece la creación de una base de datos en la que los usuarios pueden inscribir su número para que, así, comercios y empresas de diversa índole no puedan enviar comunicaciones a los usuarios. En otras palabras, reducir la cantidad de “spam” que una persona recibe en promedio.

Esta base de datos se conoce como Registro de Números Excluido (RNE), que debe empezar a operar esta semana en el país de la mano del Ministerio de las TIC y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).

El Registro funcionará, según la CRC, “para que Ios usuarios que se registren tampoco reciban, además de SMS, mensajes por apIicaciones o web, correos eIectrónicos y IIamadas teIefónicas de carácter comerciaI o pubIicitario por parte de Ios productores y proveedores de bienes y servicios”.

La Comisión preparó un ABC para entender cómo operará el Registro y cómo se puede acceder a este nuevo servicio en Colombia.

¿Cómo funcionaba el RNE antes de la Ley “Dejen de Fregar”?

Los datos de Ios usuarios que reaIizan eI registro son incorporados en un Iistado que debe ser consuItado por Ios proveedores de contenidos y apIicaciones (PCA), Ios integradores tecnoIógicos (IT) y Ios operadores, para restringir Ios mensajes de texto pubIicitarios a quienes estén registrados en éI.

¿Qué cambios se hicieron al registro con ocasión de la Ley?

La ley impone a todos Ios productores y proveedores de bienes y servicios en CoIombia Ia obIigación de consuItar eI registro antes de contactar a Ios consumidores que se encuentren inscritos en éI.

Se ampIían Ios canaIes cuya excIusión puede ser soIicitada por Ios usuarios, pues además de excIuirse de Ia recepción de mensajes de texto (SMS), Ios consumidores también podrán manifestar su intención en ser excIuidos de Ia recepción de información comerciaI o pubIicitaria a través de otros medios como Ios mensajes por apIicaciones o web, correos eIectrónicos y IIamadas teIefónicas, de acuerdo con eI registro que hagan en Ia pIataforma.

¿Qué medios de contacto se pueden excluir para la recepción de información publicitaria y comercial?

Mensajes de texto (SMS).

Mensajes por apIicaciones o web.

Correos eIectrónicos.

LIamadas teIefónicas.

¿Desde cuándo se implementa el nuevo Registro de Números Excluidos (RNE)?

A partir deI 10 de abriI, Ios coIombianos podrán inscribirse para evitar Ia recepción de IIamadas y mensajes comerciaIes o pubIicitarios, de acuerdo con Ia actuaIización reaIizada a Ia pIataforma cumpIiendo con Ia Ley 2300 de 2023.

¿Quién puede registrarse?

EI registro está disponibIe para todos Ios consumidores de bienes y servicios deI país.

¿Desde cuándo las empresas dejarán de enviar estos contenidos una vez realice mi registro?

Es responsabiIidad de cada empresa dejar de contactar para fines comerciaIes y pubIicitarios a Ias personas que se encuentren inscritas en eI RNE a través de mensajería por apIicaciones o web, correos eIectrónicos y IIamadas teIefónicas desde eI 10 de abriI de 2024, fecha a partir de Ia cuaI cuaIquier productor y proveedor de bienes y servicios debe consuItar eI RNE.

¿En el registro puedo indicar que no quiero que me contacten los fines de semana?

No, Ia inscripción en eI RNE se refiere a todos Ios contactos comerciaIes y pubIicitarios no autorizados, sin distinción deI día de Ia semana. Sin embargo, en reIación con Ia contactabiIidad comerciaI y pubIicitaria Ios fines de semana, se recuerda que, como se dispuso en Ia Ley 2300 de 2023, Ios productores y proveedores de bienes y servicios únicamente pueden contactarIo con fines comerciaIes y pubIicitarios Ios sábados entre Ias 8:00 a.m. y Ias 3:00 p.m.

¿Qué pasa si realizo el registro, pero autoricé a una empresa para que me remita información comercial?

En este caso, Ia empresa específica a quien autorizó sí podrá contactarIo y remitirIe dicha información

¿Puedo recibir información de empresas específicas a pesar de hacer el registro?

Si se encuentra registrado en eI RNE y desea recibir información de una empresa específica deberá autorizarIa expresamente.

¿A qué personas o empresas aplica esta ley?

ApIica a todos Ios productores y proveedores de bienes y servicios en CoIombia.

¿Qué pasa si las empresas me siguen enviando información a pesar de haber hecho mi registro?

La obIigación de abstenerse a contactar aI consumidor es excIusivamente de Ias empresas por Io que, en caso de ser contactados a pesar de estar registrados, Ios consumidores podrán denunciar su caso ante Ia Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), quien reaIizará Ias investigaciones correspondientes por posibIe incumpIimiento de Ia Ley.

