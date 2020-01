“Todos ponen”

Actores del conflicto hoy transforman uniformes usados de la Policía en morrales

Anualmente, la Policía Nacional compra para sus 170.000 integrantes entre 300.000 y 400.000 uniformes. Al cabo de un año, cuando las prendas se renovaban, eran quemadas o desechadas. Hoy, parte de la indumentaria de los policías se convirtió en morrales y cartucheras que se pueden comprar en almacenes del país.

La Asociación Obras Sociales en Beneficio de la Policía Nacional (AOS), una entidad privada sin ánimo de lucro creada en 1984 por esposas de generales, donó 1.800 uniformes en 2019 para que fueran reciclados. A pesar de que esa cantidad solo representa el 0,51 % de la indumentaria, este fue el primer paso para la reutilización de las prendas de esta institución.

La junta directiva de AOS pensó en qué hacer con los uniformes en desuso de los uniformados. Así que contactaron a la Universidad de los Andes para que les diera ideas.

“La Universidad de los Andes me llama y me dice ‘sentémonos a hablar de este tema’. Lo primero que se me ocurrió fue invitar a unos amigos diseñadores para que cada uno transformara unos uniformes y contara una historia. Ese fue mi punto de inspiración”, cuenta María Luisa Ortiz, diseñadora colombiana.

Ortiz, quien tiene su propia marca de ropa y es consultora de moda trabaja desde 2016 con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) en proyectos con víctimas, reinsertados y desplazados del conflicto armado. Por esto le surgió la idea de fabricar cartucheras y morrales con los uniformes de los policías y que fueran confeccionados por personas que habían sido actores de la guerra.

En agosto de 2019 contactó al Grupo Éxito, con quienes trabajó en tres colecciones para la marca Arkitect. “Recuerdo que nos sentamos en nuestras oficinas en Medellín con la idea de crear un producto partiendo de los desechos de la Policía Nacional. Era una forma de reparación del tejido social”, dice Juan Esteban Valencia, gerente del negocio textil del Grupo Éxito.

Ortiz diseñó unas muestras con la Corporación Mundial de la Mujer, otro de los aliados del proyecto, y luego de tres meses les enseñó el piloto a los representantes del Éxito. También definió cuántos productos podían hacer con la cantidad de prendas donadas por AOS.

El proceso con las prendas comienza cuando recogen los uniformes en desuso en la Policía Nacional y los llevan a una lavandería; después se desnaturalizan, es decir, se les quitan las insignias, se descosen y se planchan. De ahí se separan todas las piezas en diferentes paquetes, dependiendo de si se convertirán en un morral o una cartuchera. Después se reparten en diferentes talleres en Bogotá y los involucrados se encargan de confeccionar y terminar el producto que finalmente es llevado a la tienda.

La colección se llama “Todos ponen” porque Ortiz recuerda que en su niñez, cuando jugaba pirinola, todos los integrantes ponían un fríjol para participar. “AOS puso los uniformes, yo mi diseño, la ARN nos contactó con la gente, la Corporación Mundial de la Mujer con los talleres de confección, la Promotora de Comercio Social con el Éxito, que es el que compra, vende y comercializa. Y, por último, la gente que va a la tienda compra el producto”.

¿Cuál fue el resultado?

La economía circular busca incorporar la sostenibilidad para disminuir el impacto ambiental y aprovechar todos los recursos de la cadena textil, la segunda más contaminante después de la petrolera. Es decir, cambiar el esquema de comprar, usar y botar por el de reusar los desechos en nuevos procesos productivos. Cerrar el ciclo.

De acuerdo con Camilo Jaramillo Uribe, CEO de la marca Fokus Green, el sector pierde cada año US$500.000 millones a nivel global por desaprovechar o no reciclar prendas; 87 % de la ropa que se produce en el mundo termina en basureros o es incinerada y, a pesar de 90 % de los desperdicios textiles son reciclables, sólo 3 % se reutiliza.

La sostenibilidad fue uno de los temas centrales de la edición 32 de Colombiatex, la feria del sector textil más importante de Latinoamérica. “Ahora somos conscientes de la basura que generan las prendas de vestir en el mundo. Para mí, que la Policía haya levantado la mano y pidiera ayuda fue un acto de valentía y coraje”, dice Ortiz.

Alrededor de 30 personas reincorporadas, desplazadas y víctimas del conflicto armado trabajaron juntos confeccionando 2.300 accesorios de siete referencias en talleres de Bogotá para lanzarlas al mercado a través de la marca People, del Grupo Éxito. Los productos están disponibles en 16 almacenes en Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Cali y Medellín.

“Siento como si hubiera vuelto a nacer, como si Dios me hubiera dado otra oportunidad en la vida. Hoy estoy confeccionando del otro lado, retribuyéndole a la sociedad lo que un día fui. Para mí es una satisfacción porque siento que mi corazón se está sanando. Además, con mi empresa de confecciones, le doy trabajo a desplazadas, desmovilizadas, señoras cabezas de familia y, juntas, tenemos la oportunidad de hacer algo diferente”, dijo Ederlina Garizao, quien estuvo en un grupo armado durante siete años y participa en el proyecto.

“La moda es un acto político porque es una herramienta de comunicación y una manera de transformar la sociedad a través de proyectos que cambien el tejido social. Eso es una forma de impactar políticamente la vida de la gente. Queremos seguir trabajando para generar más empleos”, asegura la diseñadora.

Esta colección está dirigida a los millennials y centennials, jóvenes estudiantes y universitarios. Según Ortiz, esas generaciones crecen con una mentalidad responsable hacia el medio ambiente y la transformación social.