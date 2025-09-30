Logo El Espectador
Adiós al crédito del FMI y tasas congeladas: claves de la junta del Banrep

La junta directiva del Banco de la República anunció dos noticias: no están las condiciones para seguir bajando las tasas de interés y Colombia canceló la línea de crédito flexible del FMI. Le contamos qué implican ambas decisiones.

Karen Vanessa Quintero Martínez
01 de octubre de 2025 - 12:14 a. m.
Germán Ávila, ministro de Hacienda, y Leonardo Villar, gerente del Banco de la República.
Foto: Banco de la República

Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, siempre lee un comunicado durante la habitual rueda de prensa en la que se anuncia la decisión sobre tasas de interés. Este martes fueron dos documentos y, por lo tanto, dos noticias con implicaciones distintas.

La inflación exige cautela

La primera es que, tal como lo anticipaba el mercado, las tasas de interés en Colombia se mantienen en 9,25 %. La razón detrás de la decisión es clara: la inflación no se ha reducido al ritmo esperado. La variación del Índice de Precios al Consumidor tocó techo en marzo de 2023...

Karen Vanessa Quintero Martínez

Por Karen Vanessa Quintero Martínez

@Karenvaquinterokquintero@elespectador.com
