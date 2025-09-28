Aerocafé: la purga, las alertas y la carrera por el contrato de $828.000 millones

Maqueta de la primera frase del Aerocafé. Foto: Gobernación de Caldas

En Palestina, Caldas, hay una promesa que lleva medio siglo sin cumplirse. Entre las montañas de la Cordillera Central y los valles cubiertos de nubes, la vida transcurre al ritmo del café. Pero en tres años, si los planes del Gobierno Petro se concretan, el cielo de este municipio tendrá la brújula de los aviones sobre la nueva pista del Aeropuerto del Café.

Este proyecto, concebido en 1977 y que el Ejecutivo reactivó con urgencia, es 100 % público: su financiación y ejecución dependen del Estado, a través de un patrimonio...