Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Aerocafé: la purga, las alertas y la carrera por el contrato de $828.000 millones

En Palestina, Caldas, un municipio de 16.000 habitantes, el gobierno de Petro impulsa un aeropuerto para un millón de pasajeros. Pero el proyecto, 100% público y plagado de antecedentes fallidos, choca contra una purga interna, alertas silenciadas y un hueco financiero de $371.000 millones.

Alejandro Rodríguez Torres
Alejandro Rodríguez Torres
28 de septiembre de 2025 - 05:00 p. m.
Maqueta de la primera frase del Aerocafé.
Maqueta de la primera frase del Aerocafé.
Foto: Gobernación de Caldas

En Palestina, Caldas, hay una promesa que lleva medio siglo sin cumplirse. Entre las montañas de la Cordillera Central y los valles cubiertos de nubes, la vida transcurre al ritmo del café. Pero en tres años, si los planes del Gobierno Petro se concretan, el cielo de este municipio tendrá la brújula de los aviones sobre la nueva pista del Aeropuerto del Café.

Este proyecto, concebido en 1977 y que el Ejecutivo reactivó con urgencia, es 100 % público: su financiación y ejecución dependen del Estado, a través de un patrimonio...

Alejandro Rodríguez Torres

Por Alejandro Rodríguez Torres

Comunicador social y periodista apasionado por el mundo digital y la edición multimedia. Desde mayo de 2024 escribe en la sección Negocios sobre infraestructura y transporte. Le encanta la literatura y debatir hasta agotar las ideas.@alejandrorodtarodriguezt@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

PremiumEE

Aerocafé

Gustavo Petro

Infraestructura

Caldas

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.