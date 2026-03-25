Publicidad

Home

Economía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Aeropuerto del Café: el proyecto ya es “irreversible” en papel, pero la obra aún no empieza

Aunque el proyecto ya tiene contratos listos y actividades en terreno, la construcción de Aerocafé aún no inicia formalmente. Su gerente explica por qué, cuánto cuesta realmente y qué cambió para evitar nuevos frenos.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Alejandro Rodríguez Torres
Alejandro Rodríguez Torres
25 de marzo de 2026 - 12:00 p. m.
"Hemos aprendido de los errores del pasado", dijo el gerente Merchán.
"Hemos aprendido de los errores del pasado", dijo el gerente Merchán.
Foto: Cortesía

Han pasado tres meses desde que Aerocafé cruzó su punto de no retorno. Hoy, ese umbral empieza a enfrentarse con la realidad del terreno de Palestina, Caldas.

A más de 50 años de haber sido concebido el aeropuerto, no hay aún una pista que corte la montaña, pero sí un proyecto que se mueve en una zona intermedia: contratos listos, actividades desplegadas y una obra que todavía no arranca formalmente, aunque ya dejó de ser una promesa inmóvil.

Las cifras también empiezan a ordenarse. La primera etapa del Aeropuerto del Café ronda los COP...

Alejandro Rodríguez Torres

Por Alejandro Rodríguez Torres

Comunicador social y periodista apasionado por el mundo digital y la edición multimedia. Desde mayo de 2024 escribe en la sección Negocios sobre infraestructura y transporte. Le encanta la literatura y debatir hasta agotar las ideas.@alejandrorodtarodriguezt@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

PremiumEE

Aerocafé

Infraestructura

Transporte

Obras civiles

Caldas

Aeropuerto de Colombia

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.