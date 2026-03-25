Aeropuerto del Café: el proyecto ya es “irreversible” en papel, pero la obra aún no empieza

"Hemos aprendido de los errores del pasado", dijo el gerente Merchán. Foto: Cortesía

Han pasado tres meses desde que Aerocafé cruzó su punto de no retorno. Hoy, ese umbral empieza a enfrentarse con la realidad del terreno de Palestina, Caldas.

A más de 50 años de haber sido concebido el aeropuerto, no hay aún una pista que corte la montaña, pero sí un proyecto que se mueve en una zona intermedia: contratos listos, actividades desplegadas y una obra que todavía no arranca formalmente, aunque ya dejó de ser una promesa inmóvil.

Las cifras también empiezan a ordenarse. La primera etapa del Aeropuerto del Café ronda los COP...