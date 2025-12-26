Logo El Espectador
Aerocivil monitoreará tarifas de tiquetes aéreos para evitar aumentos injustificados

La entidad pidió a las aerolíneas respetar los techos tarifarios durante la temporada de fin de año.

Redacción Economía
26 de diciembre de 2025 - 12:58 p. m.
Aeropuerto Internacional El Dorado. - Imagen de referencia
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
La Aeronáutica Civil hizo una solicitud formal a las aerolíneas comerciales que operan en Colombia: “mantener la responsabilidad social y tarifaria durante esta temporada de Navidad y fin de año”.

Durante las fiestas, una época en la que aumenta la demanda, la entidad instó a las empresas de transporte aéreo a “conservar y respetar estrictamente los techos tarifarios establecidos, absteniéndose de aplicar incrementos injustificados en los precios de los tiquetes aéreos”.

María Fernanda Rojas, ministra de Transporte, dijo esta semana, en entrevista con W Radio, que “no se pueden disparar los precios de los tiquetes en temporada. La mayor demanda implica que todo el mundo puede ganar, pero también deben ganar los usuarios”.

La Aerocivil dijo que monitoreará de cerca las tarifas publicadas.

Las estimaciones del Ministerio de Transporte indican que entre el 19 de diciembre de 2025 y el 5 de enero de 2026 se movilizarán 3.280.652 pasajeros por las terminales aéreas del país (1.986.742 en vuelos nacionales y 1.293.910 en vuelos internacionales).

“El Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte mantienen seguimiento permanente al comportamiento del mercado aéreo, con el objetivo de proteger los derechos de los usuarios, garantizar condiciones de equidad y evitar prácticas que afecten a los viajeros en una de las temporadas de mayor demanda del año”, dijo la cartera.

humberto jaramillo(12832)Hace 5 minutos
ja, ja, ja.
Albert Schweitzer(75791)Hace 12 minutos
Me parece muy escueto ése comunicado. Además, muy tarde.
Lucas Gomez(25993)Hace 16 minutos
Tal vez habría sido más eficiente no regalarle el mercado al operador más grande para que hiciera lo que le da la gana y hacer “necesario” ese control.
humberto jaramillo(12832)Hace 39 minutos
Las horas en las que vienen a decirlo. Tarde piace.
