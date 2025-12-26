Aerocivil monitoreará tarifas de tiquetes aéreos para evitar aumentos injustificados

Aeropuerto Internacional El Dorado. - Imagen de referencia Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

La Aeronáutica Civil hizo una solicitud formal a las aerolíneas comerciales que operan en Colombia: “mantener la responsabilidad social y tarifaria durante esta temporada de Navidad y fin de año”.

Durante las fiestas, una época en la que aumenta la demanda, la entidad instó a las empresas de transporte aéreo a “conservar y respetar estrictamente los techos tarifarios establecidos, absteniéndose de aplicar incrementos injustificados en los precios de los tiquetes aéreos”.

María Fernanda Rojas, ministra de Transporte, dijo esta semana, en entrevista con W Radio, que “no se pueden disparar los precios de los tiquetes en temporada. La mayor demanda implica que todo el mundo puede ganar, pero también deben ganar los usuarios”.

La Aerocivil dijo que monitoreará de cerca las tarifas publicadas.

Las estimaciones del Ministerio de Transporte indican que entre el 19 de diciembre de 2025 y el 5 de enero de 2026 se movilizarán 3.280.652 pasajeros por las terminales aéreas del país (1.986.742 en vuelos nacionales y 1.293.910 en vuelos internacionales).

“El Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte mantienen seguimiento permanente al comportamiento del mercado aéreo, con el objetivo de proteger los derechos de los usuarios, garantizar condiciones de equidad y evitar prácticas que afecten a los viajeros en una de las temporadas de mayor demanda del año”, dijo la cartera.

