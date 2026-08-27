Afectados por terremoto podrán acceder a periodos de gracia de hasta un año: así funcionará

Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria. Foto: Asobancaria

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Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, anunció una serie de alivios para las personas que resultaron afectadas por el terremoto del 10 de agosto.

Malagón explicó que habrá periodos de gracia: “Lo último que necesita una persona en la mitad de una tragedia es que le llegue la cuenta del cobro mensual de sus obligaciones”.

El gremio informó que los bancos harán la evaluación caso a caso para definir el periodo de gracia. Si la afectación es muy alta, puede ser de hasta un año.

La recomendación de Malagón es que si usted resultó afectado, se acerque a la oficina de banco para que estudien su caso y le entreguen información.

Durante el periodo de gracia, los intereses no se acumularán. “Vamos a condonar la tasa de interés”, dijo Malagón. Además, no se verá afectada la calificación de crédito en centrales de riesgo por no poder pagar a tiempo en medio del terremoto. Tampoco habrá cobros jurídicos.

El último balance de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres indica que 496 municipios en 16 departamentos resultaron afectados. En total, hay 193.011 familias afectadas.

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Crédito de vivienda con tasas del 8 %

Malagón explicó que las tasas para crédito de vivienda se ubicarán en el 8 % para los usuarios de las zonas afectadas. El presidente señaló que este plan de vivienda no tiene precedentes: “Cuando la inflación es 6,5 %, los bancos captan recursos al 14 %, el gobierno se endeuda al 12 % y el Banco de la República terminará este año con tasas del 12,5 %, los bancos prestarán al 8 %”.

La cabeza del gremio, desde la Convención Bancaria, aseguró que cada una de las transacciones representa pérdidas para los bancos, pues no hacen parte de un programa de Gobierno y tampoco está en condiciones de mercado, pero que es una “medida de solidaridad” en medio de la emergencia.

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