Aguacate Hass colombiano gana terreno en Super Bowl y mercado de EE.UU.: ¿por qué?

En Colombia hay 3.615 predios con Registro ICA de pequeños y medianos productores. Foto: Ministerio de Agricultura

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Corporación de Productores y Exportadores de Aguacate Hass de Colombia (Corpohass) espera que en 2025 las exportaciones realizadas con ocasión del evento deportivo más importante de EE. UU. alcancen las 6.512 toneladas.

“Gracias a un minucioso estudio de mercadeo, a un plan de posicionamiento desarrollado en 2024, que representa al programa de Encadenamientos Productivos Sostenibles, y a los esfuerzos gremiales realizados para mejorar, aún más, la calidad de nuestra fruta, estamos consolidando el mercado de Estados Unidos de manera exitosa. Eso lo demuestra el Super Bowl”, aseguró Katheryn Mejía Vergel, directora ejecutiva de Corpohass.

Y es que el incremento que se espera en las ventas del Aguacate Hass colombiano, proyectado en más de 350 % durante la próxima celebración de este evento deportivo.

¿Cuál es el secreto del aguacate Hass?

El producto nacional tiene una particularidad que lo ha hecho ser atractivo para los mercados y es su parecido con el de México, el principal productor global y el proveedor número uno de Estados Unidos, uno de los principales mercados del fruto. Aumentar la participación colombiana allí es una de las principales metas de los productores colombianos.

“El porcentaje de aceite que tiene nuestro aguacate colombiano es muy similar al que tiene el mexicano. Es un sabor conocido y preferido por los consumidores estadounidenses”, explica Katheryn Mejía, directora de Corpohass (organización que representa a productores, exportadores y transformadores de aguacate Hass de Colombia).

Justamente, fortalecer el mercado en EE. UU. es la apuesta actual de los exportadores, de modo que puedan aprovechar dicha ventaja además de la cercanía y la facilidad logística. Actualmente, 85 % de la producción nacional llega a Europa, mientras que 11 % se fue a Estados Unidos en 2023. Mejía espera que en 2024 esta última cifra cierre cercana a 20 %. Y habla nuevamente de una oportunidad de crecimiento: “el mercado americano todavía tiene un potencial superior a 50 %. Nuestra gran apuesta es llegar a la Costa Este con un producto de calidad para 2026″, agrega.

El objetivo no es competir contra México, sino complementar la oferta cuando ellos no pueden enviar el aguacate en algunos momentos o cuando no sea suficiente y aprovechar que la demanda por la fruta crece cada año, de acuerdo con Manuel Michel, director de la empresa Colombia Avocados.

Los factores de éxito

A finales de 2023 se comenzó por descubrir el pilar diferencial de esta fruta colombiana que, en el ámbito internacional, no se había identificado para ofrecerla a los clientes.

La búsqueda de la sostenibilidad es la fortaleza que responde a las preocupaciones mundiales del denominado “nuevo consumidor consciente”.

Luego, con el programa “Encadenamientos Productivos Sostenibles”, se esperaba que todos los actores de la cadena fortalecieran aspectos económicos, sociales y ambientales. Es decir, las tres dimensiones de la sostenibilidad.

El concepto “Sustainability from the Heart” (Sostenibilidad desde el corazón) enmarca los esfuerzos del sector por las buenas prácticas sociales que han realizado los productores y exportadores nacionales.

Así, se construyó una poderosa estrategia de mercadeo que a principios de 2024 se convirtió en la punta de lanza para presentar a los más de 30 países que se exporta el Aguacate Hass de Colombia.

El sector aporta el 1,5 % del PIB agrícola del país y exportaciones por más de US $200 millones y su impulso a la vocación exportadora del país en 230 municipios, son los ejes fundamentales en la comunicación.

También genera más de 61 mil empleos formales que genera el Aguacate Hass colombiano transforman positivamente los entornos, motivan el crecimiento de los territorios y reúnen a más de 3.500 productores, de los cuales la mayoría son pequeños y muy pequeños.

Se destaca la presencia y promoción del Aguacate Hass Origen Colombia en International Fresh Produce Association (IFPA), la mayor feria de Norte América en cuanto a número de clientes potenciales y público mundial del sector hortofrutícola.

Realizada en Atlanta, fue un espacio de gran importancia para generar oportunidades de negocio frente a la próxima temporada del Super Bowl, un evento en el que el consumo de aguacate se eleva de manera muy considerable en EE. UU.

De esta manera, llevando la sostenibilidad desde el corazón y demostrando su trabajo por alcanzarla, la agroindustria nacional del Aguacate Hass se alista para ser protagonista del Super Bowl. Además, se busca aprovechar al máximo la ubicación estratégica del país, que le permite llegar al puerto de Miami en tan solo tres días y a Filadelfia en cinco, mostrándolo como un producto muy atractivo y competitivo para Norteamérica.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Pronto tendremos al aire el boletín de noticias económicas, en el que además de actualidad encontrarán consejos de emprendimiento y finanzas. Si desean inscribirse, pueden ingresar aquí.