Air-e adelanta compra del 81 % de la energía que necesitarán sus usuarios en 2026

Air-e, empresa encargada de la distribución y comercialización de energía, logró garantizar una parte significativa del suministro que requerirán sus usuarios en 2026. De acuerdo con la Superintendencia de Servicios Públicos, a través de una convocatoria pública se adquirió el 81 % de la energía necesaria para atender la demanda proyectada.

Esta compañía, intervenida por el Estado colombiano, atiende a más de 1,3 millones de usuarios en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

La superintendencia precisó que, durante la convocatoria pública se recibieron más de 14 ofertas, las cuales provinieron de 11 agentes del mercado (generadores térmicos, hídricos, renovables y comercializadores con energía disponible). El resultado final superó en un 20 % la meta de compra de energía que se había trazado.

Lo que sigue es la fase de estructuración y análisis técnico de las ofertas que se recibieron. Posteriormente se formalizará la compra de energía y se adjudicarán más de 4.500 Gigavatios/hora (GWh) bajo condiciones de precios justos y competitivos.

“La Superservicios seguirá trabajando con el firme compromiso de mantener siempre reglas claras para el mercado y que de esta manera los generadores y comercializadores cuenten con la tranquilidad de participar de manera activa y comprometida en los procesos encaminados a asegurar el futuro energético no solo de los usuarios del caribe sino de todo el territorio nacional”, dijo el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Felipe Durán Carrón.

Con esta apuesta, detalla la entidad, se mitiga la exposición a la bolsa de energía, lo cual protege a los usuarios ante la volatilidad de los precios.

“El trabajo permanente y articulado entre las entidades gubernamentales relacionadas con el sector energético del país como el Ministerio de Minas y Energía, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, entre otros, ha sido clave para el logro de estos resultados. En este caso en particular, la Resolución 101-082 de 2025 de la CREG, impulsada por el Gobierno del Presidente Gustavo Petro, permitió estructurar el proceso de contratación directa, eliminando intermediaciones y optimizando los costos de compra de energía”, concluyó la superintendencia.

