Álbum Panini del Mundial 2026 lidera las búsquedas de los colombianos

Son más de 627.000 las búsquedas que se han hecho en Colombia por el álbum y las láminas. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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“No hay láminas del Panini”. Ese es el letrero que muchos comercios han tenido que exhibir en sus vitrinas ante la insistencia de clientes que llegan a preguntar por ellas. Aún antes del debut de la Selección Colombia en el Mundial, la fiebre por las “monas” ya agotó existencias en numerosos establecimientos.

Aunque es complejo seguirle el rastro a la oferta y demanda que tiene este mercado, recientemente Mercado Libre publicó un reporte de su Meli Trends, en donde se ve el alto apetito que los colombianos han tenido este año por la nueva edición del álbum que publica la empresa editorial italiana.

Dicho documento señala que ya son más de 627.000 las búsquedas que se han hecho en Colombia por el álbum y las láminas, convirtiendo a la nación en el segundo país de Latinoamérica con más demanda de este producto en el marketplace.

Las cifras muestran la magnitud del fenómeno. Solo el álbum acumuló 499.500 búsquedas durante el mes, lo que equivale a unas 11 por minuto. Las cajas de sobres registraron 73.500 búsquedas, mientras que los sobres y las figuritas sueltas alcanzaron las 11.000.

“Lo que vemos en esta edición especial de MELI Trends es que los colombianos no esperaron al primer partido para entrar en clima. La Selección volvió a ilusionarnos y eso se sintió de inmediato en las búsquedas: desde la fiebre coleccionista hasta la camiseta, y la pantalla nueva para ver los partidos en casa con la mejor tecnología”, señaló Pablo Montoya, Director Comercial Marketplace de Mercado Libre.

En entrevista con Noticias Caracol, la gerente de Panini en Colombia, Lina Bolívar, explica que la empresa se prepara para despachar millones de sobre en el país. También garantizó que, pese a la alta demanda, no se modificarán los precios de venta sugerido: COP 5.000 el sobre; álbum pasta blanda COP 14.900 y el de pasta dura COP 49.900.

También anunció que desde el 15 de julio se activará un servicio de completación, mediante el cual los usuarios van a poder solicitar, mediante la página oficial de Panini, sus últimas 30 laminitas que le hagan falta para completar el álbum.

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