Alcaldes piden al Gobierno recursos y alivios para reconstruir zonas afectadas por el sismo

Estas acciones permitirían movilizar recursos que agilicen las labores de reconstrucción. Foto: EFE - Ernesto Guzmán

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Recientemente la Federación Colombiana de Municipios, la cual representa a los alcaldes del país, informó que le ha solicitado al Gobierno la activación de recursos que agilicen las acciones de cuidado de las comunidades, así como las labores de reconstrucción.

Puntualmente, solicitan la expedición de decretos de emergencia, los cuales son vehículos que les brindan herramientas y facultades especiales para responder con mayor rapidez a las necesidades derivadas del sismo.

“Desde los municipios pedimos al Gobierno Nacional flexibilizar el uso de recursos territoriales, adoptar alivios tributarios y facilitar inversión pública y privada en las zonas afectadas por el terremoto”, aseguró Julián Sánchez “Perico”, alcalde de Soacha y presidente de la Federación.

Mediante un comunicado, la federación planteó seis medidas que califica como prioritarias para garantizar la liquidez inmediata, la flexibilización de las fuentes de financiación local y la aceleración de la recuperación económica y social en los territorios.

En primer lugar se solicita autorizar a los municipios afectados para que destinen, de manera excepcional, el 7 % de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), los cuales habían sido originalmente asignados a deporte y cultura.

“Los recursos se utilizarían exclusivamente para atender la emergencia y financiar el mejoramiento, la reparación y la reconstrucción de infraestructura residencial, comercial e institucional, con el propósito de recuperar las condiciones de vida de las comunidades y reactivar las economías locales”, señalan.

En segundo lugar, se solicita habilitar un mecanismo excepcional para que los municipios que tengan dineros excedentes en los sectores de propósito general y educación, dentro del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET), puedan desahorrar esos saldos.

Esos dineros, argumentan, darían liquidez inmediata a las administraciones locales para la atención humanitaria.

El tercer punto busca el aval para que los municipios afectados puedan aprobar, de forma directa, proyectos que atiendan emergencias y reconstruyan infraestructuras, incluso cuando estas iniciativas no estén incluidas en el capítulo independiente de regalías de sus planes de desarrollo.

El cuarto punto invita al establecimiento de un marco que permita a los habitantes y comercios de los territorios afectados la exoneración, hasta por dos vigencias fiscales, del impuesto Predial Unificado y del impuesto de Industria y Comercio (ICA)

“Para proteger las finanzas territoriales, la Federación solicita que el Presupuesto General de la Nación compense directamente a las tesorerías municipales por los ingresos que dejen de percibirse”, añade.

La quinta petición es que se habilite que las empresas obligadas a declarar renta destinen hasta el 50 % de su impuesto a cargo a proyectos de reconstrucción en los municipios afectados.

Esto se encaminaría a aplicar lo que se conoce como obras por impuestos, sin que exista una restricción a municipios ZOMAC o territorios PDET, de modo que la inversión privada pueda financiar directamente la recuperación de infraestructura residencial, comercial, educativa y vial.

Finalmente, se ha solicita que, durante las vigencias fiscales 2026 y 2027, las entidades territoriales que registren una reducción de sus ingresos corrientes de libre destinación como consecuencia del terremoto y superen por esa causa los límites de gasto no sean objeto de las sanciones previstas por el incumplimiento de los límites establecidos en las leyes 617 de 2000 y 819 de 2003.

“La atención de la emergencia exige que alcaldes y alcaldesas cuenten con instrumentos jurídicos y financieros ágiles. Estas medidas permitirán dirigir los recursos disponibles hacia las necesidades más urgentes y avanzar sin demoras en la recuperación de los municipios afectados”, concluye la federación.

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