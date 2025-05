Alerta en Estados Unidos por el De Todito: piden no consumirlo por contener carne

Se le ha pedido a los consumidores de este producto en Estados Unidos desecharlo o devolverlo al punto de venta. Foto: Archivo Particular

Una alerta de salud pública en Estados Unidos, emitida recientemente por el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS, por sus siglas en inglés), tiene a varios productos colombianos como protagonistas.

Se ha pedido a los ciudadanos estadounidenses evitar el consumo de productos como el De Todito por contener carne (chicharrón de cerdo).

La prohibición no obedece a que el De Todito sea un producto tóxico o dañino, sino a que Colombia no tiene autorización para exportar carne a Estados Unidos. Para ello, se requiere un permiso emitido por las autoridades sanitarias de ese país, el cual exige una serie de análisis y certificaciones que garanticen las condiciones de salubridad de la carne colombiana.

En suma, la FSIS no puede garantizar que el De Todito reúna las condiciones para ser considerado salubre en Estados Unidos.

“Colombia no puede exportar productos cárnicos a Estados Unidos. El FSIS emite esta alerta para asegurar que los consumidores sepan que estos productos no deben consumirse. No se solicitó el retiro del mercado porque los productos ya no están disponibles para la compra”, informó la autoridad sanitaria.

De Todito no es la única marca implicada en la alerta que se ha emitido en Estados Unidos (las cuales hacen parte de un cargamento de productos que se importó entre agosto del año pasado y marzo del presente). La lista incluye marcas como Margarita, Natu Chips, Tostitos, Golpe, y Chicharrón Fred.

Estos productos, inspeccionados por el FSIS, no contaban con marcas de importación en sus etiquetas. Los mismos estaban dirigidos a distribuidores en los estados de Florida y Nueva York, entre otros puntos de venta en todo el país.

El cargamento se encontró en medio de las actividades de vigilancia rutinaria que realizaba el FSIS en dos comercios minoristas.

“No se han reportado reacciones adversas confirmadas por el consumo de estos productos. Cualquier persona preocupada por alguna enfermedad debe contactar a un profesional de la salud”, se lee en el comunicado con la alerta sanitaria.

La instrucción que se ha dado a los estadounidenses es que si alguno de estos productos se encuentra en sus despensas se deseche o se devuelva al punto de compra.

Sobre esta noticia, Pepsi Co, propietaria de la marca De Todito, emitió un comunicado en el que dice que está comprometida por ofrecer a sus clientes productos de la más alta calidad.

“Su proceso productivo cuenta con estrictos estándares para asegurar la selección de las materias primas, la inocuidad de los productos, así como el cabal cumplimiento de la normatividad y leyes aplicables, incluyendo etiquetado, registros sanitarios, procesos de manufactura y comercialización”, señala.

La empresa también dijo que todos los productos manufacturados a la fecha en el país tienen como único propósito ser vendidos en Colombia, por lo que “bajo ninguna circunstancia podrían ser exportados o comercializados fuera de la nación”.

Señala, además, que no ha autorizado a ninguna persona o entidad la exportación de sus productos.

