De La Espriella pidió revisar nombramientos en MinTIC y ya salió una secretaria general

"Si encuentra situaciones incompatibles con nuestros principios y lineamientos, proceda de conformidad", dijo el presidente Abelardo de la Espriella. Foto: EFE - Pablo R. Seco

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El presidente Abelardo de la Espriella pidió a la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla, revisar los nombramientos hechos durante la última semana en la cartera y verificar los antecedentes de quienes lleguen al Gobierno. Tres días después de posesionarse, la secretaria general, Magda Yolima Amaya, presentó su renuncia, que fue aceptada por la ministra.

La salida se conoció después de que el mandatario hiciera pública su instrucción a Falla. “Ministra Alexandra Falla, por favor revise de inmediato los nombramientos que se estén adelantando dentro de su equipo y verifique rigurosamente los antecedentes y actuaciones de quienes aspiren a integrar este Gobierno”, escribió en X.

El presidente agregó que, si se encontraban “situaciones incompatibles con nuestros principios y lineamientos”, se debía proceder de acuerdo con las normas. “Los cargos públicos exigen coherencia, idoneidad y compromiso absoluto con el país”, señaló.

En respuesta a su publicación, Falla respondió: “¡Señor Presidente, mi compromiso absoluto es con nuestra Patria Milagro: el sueño de todos! Atendiendo su instrucción, estoy procediendo de inmediato de conformidad”.

Amaya había asumido la Secretaría General de MinTIC el 12 de agosto y presentó su renuncia el 15 de agosto. La resolución mediante la cual se aceptó establece que su salida se hizo efectiva desde ese mismo día.

La funcionaria es abogada, especialista en Derecho Administrativo y magíster en Dirección en la Gestión Pública. Tiene más de 15 años de experiencia en gestión pública y manejo de recursos públicos. Antes de llegar al ministerio fue subdirectora de Soporte Institucional de la Agencia Nacional del Espectro, donde tuvo responsabilidades en asuntos administrativos y financieros y en la ordenación del gasto.

Como suele ocurrir tras la llegada de un nuevo gobierno, la renovación en los principales cargos es una “norma” no escrita. Durante la última semana también se posesionaron Camilo Carrascal Vergel como viceministro de Conectividad y Germán Enrique Bacca Medina como viceministro de Transformación Digital.

Carrascal es ingeniero electrónico y tiene más de 20 años de experiencia en conectividad, regulación, infraestructura e inclusión digital, mientras que Bacca es abogado especializado en Derecho Financiero y Bursátil, con experiencia en la Superintendencia de Industria y Comercio y la Comisión de Regulación de Comunicaciones.

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