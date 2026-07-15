Alexandra Falla será la ministra de las TIC en el gobierno de Abelardo de la Espriella

Falla es comunicadora social con maestría en ciencias políticas y especialización en propiedad intelectual, derechos de autor y nuevas tecnologías. Foto: Universidad Externado

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Alexandra Falla será la próxima ministra TIC del gobierno de Abelardo de la Espriella. El presidente electo confirmó este miércoles su nombramiento como la funcionaria que asumirá, desde el próximo 7 de agosto, una de las carteras llamadas a definir buena parte de la transformación digital del país.

Falla llega con una trayectoria de más de tres décadas en el sector de las comunicaciones y los medios públicos. Es comunicadora social de la Universidad Externado, magíster en Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana y especialista en Propiedad Intelectual, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías. Ha dirigido la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, integró la Junta de la extinta Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), fue subgerente de Comunicaciones de TransMilenio, directora operativa de Canal Capital y vicepresidenta de Radio de Inravisión, entre otros cargos en el sector público.

La cartera deberá acelerar el despliegue de infraestructura digital, consolidar la adopción de 5G, fortalecer la ciberseguridad, administrar los recursos del Fondo Único TIC y recuperar la confianza del sector privado para sostener las inversiones que requiere la expansión de las redes de telecomunicaciones.

Los desafíos del Mintic

La cartera de las TIC se ha convertido en una de las más estratégicas del país, pues de su gestión depende buena parte del cierre de la brecha digital en Colombia.

Su relevancia radica en que el acceso, la apropiación y el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones son factores determinantes para fortalecer la competitividad nacional y ampliar las oportunidades de desarrollo económico, educativo y social.

No obstante, los desafíos siguen siendo significativos. Las oportunidades de acceso a las tecnologías no son las mismas para un empresario o un estudiante ubicado en una de las principales ciudades del país que para quienes viven en zonas rurales o apartadas, donde la conectividad continúa siendo limitada.

Uno de los principales obstáculos para reducir esta brecha es el alto nivel de inversión que demanda el despliegue de infraestructura. Esta tarea resulta aún más compleja en un país con una geografía tan diversa y accidentada como la colombiana, donde la extensión de las redes de telecomunicaciones implica mayores costos y dificultades técnicas.

En este proceso han sido protagonistas tanto los grandes operadores de telecomunicaciones (Claro, Tigo, Movistar y WOM), como los proveedores de servicios de internet (ISP). Estos actores han incrementado el despliegue de infraestructura con el propósito de ampliar la cobertura y llevar conectividad a un mayor número de territorios, ya sea mediante inversiones propias derivadas de sus estrategias de negocio o en cumplimiento de las obligaciones de hacer adquiridas como contraprestación por la asignación del espectro radioeléctrico.

Liderar un diálogo permanente, transparente y basado en la confianza con estos actores será fundamental para avanzar en las metas de reducción de las brechas digitales y fortalecer el ecosistema de las telecomunicaciones en el país.

De igual manera, el Ministerio TIC tiene la responsabilidad de administrar de manera eficiente los recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUTIC), instrumento financiero mediante el cual se ejecutan programas y proyectos orientados a financiar el acceso universal, la expansión de la infraestructura de conectividad, el fortalecimiento de los medios públicos, el desarrollo de capacidades digitales y otras iniciativas dirigidas a garantizar que los beneficios de las tecnologías lleguen a todos los colombianos.

Fuentes consultadas por El Espectador han manifestado con preocupación los nombramientos que, en los últimos años, se han dado en la cartera de las TIC. La tendencia ha sido de posicionar “fichas políticas”, en lugar de profesionales con carrera en estos temas.

Lo que hacen muchos ministros es llegar a ser capacitados en los asuntos del sector. Incluso, como en su momento lo señalamos en El Espectador, hay quienes llegan a renovar parte importante de la nómina (con sus propios equipos), lo cual puede hacer que se pierda continuidad en las labores que adelanta la cartera.

Otro de los desafíos está en impulsar la adopción del 5G, más allá de la subasta del espectro que se realizó en diciembre de 2023. Detrás de esta plataforma tecnológica hay importantes oportunidades para el país, especialmente en lo que tiene que ver con infraestructura corporativa, mediante la operación de dispositivos y sensores.

Otro aspecto del que no se habla mucho, pero que es de gran relevancia, es el de la seguridad informática, especialmente en lo que tiene que ver con prevención, detección y respuesta frente a ataques informáticos, independientemente de si la mirada de los atacantes está en el Estado o en el sector privado.

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