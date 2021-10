Alistan fondo para cotizar en bolsa de futuros de bitcóin de Estados Unidos

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) se prepara para permitir que comience a operar el primer fondo cotizado en bolsa (ETF) de futuros de bitcóin de Estados Unidos, lo que marcaría un momento decisivo para la industria de las criptomonedas, según personas familiarizadas con el tema.

Es probable que el regulador no impida que los productos comiencen a negociarse la próxima semana, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas comentando la decisión. A diferencia de las solicitudes de ETF de bitcóin que han sido rechazadas previamente por el regulador, las propuestas de ProShares e Invesco Ltd. se basan en contratos de futuros y se presentaron bajo las reglas de fondos de inversión que el presidente de la SEC, Gary Gensler, ha dicho que proporcionan “importantes protecciones para los inversionistas”.

Le puede interesar para más información: La volatilidad de Bitcoin genera una nueva alternativa de balance de criptografía

Un portavoz de la SEC declinó hacer comentarios, al igual que un representante de ProShares.

El bitcóin casi tocó los US$60.000, el nivel más alto desde abril, mientras que los futuros sobre acciones vinculadas a criptomonedas subían en las operaciones previas a la apertura del mercado estadounidense. La mayor criptomoneda por valor de mercado ha repuntado casi un 90% en tres meses y se acerca al récord de US$64.869 establecido a principios de este año.

Salvo un revés de última hora, el lanzamiento del fondo será la culminación de una campaña de casi una década por parte de la industria de los ETF de US$6,7 billones. Los defensores han buscado la aprobación como confirmación de la aceptación generalizada de las criptomonedas desde que Cameron y Tyler Winklevoss, los gemelos más conocidos por su participación en la historia de Facebook Inc., presentaron la primera solicitud de un ETF de bitcóin en 2013.

Durante años, la aprobación ha estado fuera del alcance de los emisores que, en medio de innumerables falsas señales de progreso y rechazos rotundos, han intentado obtener una variedad de diferentes estructuras autorizadas para la negociación. A lo largo de los años, ha habido planes para fondos que proponían mantener el bitcóin a través de una bóveda digital o que podían usar el apalancamiento para obtener ganancias. Otros trataban de mitigar la famosa volatilidad del bitcóin, un punto clave de la controversia para la SEC.

En el pasado, la SEC ha argumentado que el espacio de las criptomonedas está plagado de peligros para los inversionistas. La SEC había expresado su preocupación que los precios fueran manipulados y la liquidez fuera insuficiente, y que las drásticas oscilaciones de precios del bitcóin pudieran ser excesivas para los inversionistas particulares. Los tres últimos rendimientos del bitcóin en un año fueron una pérdida del 74% seguida de ganancias del 95% y 305%. Además, la SEC ha cuestionado que los fondos dispongan de la información necesaria para valorar adecuadamente las criptomonedas o los productos relacionados. También se ha cuestionado la validación de la propiedad de las monedas en manos de los fondos y la amenaza de los piratas informáticos.

Muchos defensores de las criptomonedas se animaron cuando Gensler tomó el mando de la agencia, debido a su interés anterior en el mundo de las criptomonedas, ya que una vez impartió una clase en la Sloan School of Management del MIT llamada “Blockchain and Money”. Pero el presidente también se ha referido en los últimos meses al espacio como el “Salvaje Oeste” y ha señalado que quiere una supervisión más sólida de los mercados.

Para obtener más información económica en El Espectador

El sentimiento pareció cambiar en agosto, cuando Gensler señaló que estaría a favor de los fondos basados en futuros de bitcóin negociados en la CME presentados bajo una ley de la década de 1940. Reiteró su postura a fines del mes pasado.

Esto ha provocado una ola de solicitudes respaldadas por futuros y un optimismo desenfrenado entre los emisores de que la aprobación podría ser inminente. La especulación ha alimentado un vertiginoso repunte del precio del bitcóin, que prácticamente ha duplicado su valor desde que cayó por debajo de los US$30.000 a fines de julio.

Cuatro ETF de bitcóin respaldados por futuros podrían comenzar a operar en las bolsas estadounidenses este mes, y también se acercan los plazos para las solicitudes de VanEck y Valkyrie. Mientras tanto, se han lanzado docenas de productos cotizados en bolsa de criptomonedas en Canadá y en toda Europa. Valkyrie declinó hacer comentarios.