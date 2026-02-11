Alivio para el campo: refinanciación y prórrogas de hasta 180 días por ola invernal

Cuando se supere la emergencia, los campesinos también podrán acceder al crédito de fomento de Finagro para reactivar sus proyectos productivos y gestionar los efectos de la crisis. Foto: Cortesía Finagro

Las constantes lluvias mantienen encendidas las alertas en el país. Este miércoles el Ministerio de Agricultura, de la mano de Finagro, anunció ayudas financieras para quienes se han visto afectados por las inundaciones en sus campos.

Los interesados podrán acceder a una refinanciación de sus créditos de fomento agropecuario y así aliviar su actual situación económica.

Cifras compartidas por el Ministerio de Agricultura muestran que las inundaciones han afectado más de 19.800 hectáreas de cultivos, así como a 450.000 animales.

La ayuda financiera anunciada cobija las operaciones registradas en Finagro hasta el 1 de febrero, tramitadas a través del Banco Agrario y demás intermediarios financieros. Esta aplica para los departamentos de Córdoba, Sucre y Antioquia. Se podrán incluir deudas que se encuentren en mora hasta por 90 días.

“Los productores que, como consecuencia de esta situación, vieron deteriorada su capacidad de pago, también podrán ir al Banco Agrario o a la entidad financiera con la que se haya accedido al crédito de fomento Finagro para modificar, reestructurar o refinanciar los créditos para modificar plazos, cronogramas de pago o registrar nuevamente la operación bajo las condiciones acordadas en la reestructuración”, detalló la cartera.

En el marco del anuncio, la ministra Martha Carvajalino señaló que “la apuesta frente a la emergencia es fortalecer el Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios (FAIA) con apoyos directos en insumos para atender la afectación a bovinos y bufalinos y avanzar en la diversificación productiva, pecuaria y agrícola, así como sistemas pastoriles; recuperar la vocación agrícola y ampliación del área sembrada, con una inversión estimada superior a los COP 700.000 millones. De manera simultánea habilitamos un instrumento técnico de la UPRA acordado en la mesa agroclimática nacional, para que las secretarías de agricultura caractericen con mayor precisión las afectaciones y planifiquen la recuperación”.

También se anunció que los afectados podrán aplicar para recibir otra ayuda, la cual reconoce hasta el 40 % del saldo de la deuda, para aquellos productores que realicen inversiones requeridas para recibir el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) o el Incentivo a la Capitalización para la Gestión de Riesgos Agropecuarios (ICGR),

Es decir, mientras dure la emergencia, y si el campesino tiene inscrito y vigente el ICR e ICGR, con corte al 2 de febrero de 2026, se suspenderá el tiempo de 180 días para que realice la inversión, no se harán visitas de control y se suspenderán los términos para que los intermediarios financieros acrediten documentos ante Finagro.

A su turno, el presidente del Banco Agrario, Hernando Chica Zuccardi, señaló que los afectados pueden participar de estos beneficios acercándose a las oficinas de la entidad, o participando de las brigadas que se están realizando en las zonas perjudicadas.

El Banco Agrario también puso en marcha un programa “Factor externo” para regiones como Córdoba, Valle del Cauca, Bajo Cauca, Urabá y Magdalena, mediante el cual ofrece prórrogas de hasta 180 días en cuotas de los créditos con vencimiento entre enero y junio de 2026.

Cuando se supere la emergencia, los campesinos también podrán acceder al crédito de fomento de Finagro para reactivar sus proyectos productivos y gestionar los efectos de la crisis.

“A estos créditos con tasas favorables se pueden acceder a través del Banco Agrario y demás entidades financieras. Entre los destinos de crédito disponibles se destacan reparación de vivienda, reparación de infraestructura agrícola, sostenimiento de pagos y forrajes y reparación de obras civiles para riego, drenaje y control de inundaciones”, explicó la cartera.

La presidenta de Finagro puntualizó en que desde la entidad, como banca de desarrollo de segundo piso, se dio la instrucción a la banca pública y privada, de poner el crédito fomento al servicio de la reactivación de los proyectos agropecuarios. “Estos son recursos que permitirán la reactivación agropecuaria, ya que tiene la tasa de interés más bajas del mercado, con plazos flexibles y que se ajustan a las necesidades de los productores”, concluyó Jimena Ruíz Velásquez, presidenta (e) de Finagro.

