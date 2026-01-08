Alphabet (Google) destrona a Apple como la segunda compañía más valiosa del mercado

Google vuelve a ser la segunda marca más valiosa del mundo. Foto: EFE - Filip Singer

Alphabet Inc. ha superado a Apple Inc. para convertirse en la segunda empresa más valiosa por capitalización de mercado, un reflejo de cómo la empresa matriz de Google ha emergido como uno de los ganadores más importantes de la inteligencia artificial.

Las acciones de Alphabet subieron un 2,4% el miércoles, cerrando con una valoración de USD 3,89 billones. Esto le permitió superar a Apple, que cerró con una capitalización bursátil de USD 3,85 billones el miércoles, tras una caída de seis días que redujo su valor en casi un 5% (y casi USD 200.000 millones). La divergencia se amplió aún más el jueves, con Apple abriendo con una baja del 1,2% y Alphabet subiendo un 1,1%.

Esta es la primera vez que Alphabet es más grande que Apple desde 2019. Nvidia Corp. sigue siendo la acción más grande, valorada en aproximadamente USD 4,6 billones.

Las acciones de Alphabet han estado en alza últimamente y ganaron más del 65% en 2025, lo que las convierte en las de mejor desempeño entre los Siete Magníficos.

Gran parte de esta fortaleza se debe a la creciente percepción de que Alphabet es ideal para diversos aspectos clave de la IA. Las excelentes críticas recibidas por el último modelo de IA Gemini de la compañía contribuyeron a disipar las preocupaciones sobre la competencia de empresas como OpenAI, mientras que sus chips de unidad de procesamiento tensorial se consideran un potencial impulsor significativo del crecimiento futuro de los ingresos.

