Alza del petróleo por guerra con Irán presiona a gobiernos aliados de Trump en Latinoamérica

Estaciones de servicio o abastecimiento de combustible en Bogotá Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Hasta ahora, muchos líderes regionales están pidiendo a sus ciudadanos que se armen de paciencia y soporten los aumentos de los precios, en lugar de volver a los subsidios al combustible que antes eran habituales, pero que han caído en desuso porque ya no pueden permitírselos.

Pero los votantes tienen buena memoria, y las generaciones mayores recuerdan haber recibido más ayuda del gobierno en crisis pasadas. A medida que aumentan las presiones inflacionarias —y la rabia hierve a fuego lento—, a los líderes de derecha les resulta cada vez más difícil mantener el rumbo. En Chile, el nuevo gobierno del presidente conservador José Antonio Kast dice que se vio obligado a actuar por culpa del gasto imprudente de su predecesor.

“Tengo toda la empatía del mundo”, dijo el ministro de Hacienda chileno, Jorge Quiroz, cuando se le preguntó por las dificultades provocadas por los incrementos de hasta el 54% en el precio de la gasolina impuestos esta semana. “Mi empatía se basa en la verdad”.

La inminente agitación muestra cómo la crisis en el estrecho de Ormuz está teniendo repercusiones más allá de Asia, que fue la primera en verse afectada dada su dependencia directa del suministro de Medio Oriente. Aunque América Latina está lejos de la arteria clave de petróleo y gas que Irán ha bloqueado en gran medida, sigue estando muy expuesta a la volatilidad de los precios del petróleo.

Si bien países como Brasil y México son exportadores de crudo, la región en su conjunto importa más combustibles fósiles de los que produce. La mayor parte de los envíos proviene de la costa del golfo de Estados Unidos y no de Oriente Medio. Los precios están vinculados a los índices de referencia internacionales, incluido el crudo Brent, que se ha disparado más de un 50% desde que EE.UU. e Israel iniciaron una guerra contra Teherán hace casi un mes.

El pionero regional en el desmantelamiento de los fuertes ajustes en los precios de la energía es Argentina, donde el presidente libertario Javier Milei se armó de su “motosierra” frente a los enormes subsidios al combustible tras asumir el cargo en 2023. Los precios del gas natural doméstico se mantuvieron en su momento tan bajos que los argentinos preferían abrir las ventanas en invierno antes que bajar la calefacción.

Hasta ahora, los precios en las gasolineras se han multiplicado por seis durante el mandato de Milei. Pero ya se prendieron las alertas. Los precios de la gasolina han subido otro 15% desde principios de marzo, según datos recopilados por la Universidad de Buenos Aires. En un intento por frenar el aumento, el gobierno flexibilizó esta semana las normas de mezcla de etanol para reducir el componente volátil del petróleo y suspendió un alza del impuesto sobre los combustibles que debía entrar en vigor el mes que viene. Pero la tendencia general pone en tela de juicio su promesa fundamental de acabar con la inflación, que sigue rondando el 33% anual.

En Panamá, que importa todo su petróleo y gas, el presidente José Raúl Mulino descartó en un primer momento los subsidios a los combustibles como respuesta al alza de precios provocada por la guerra. Una congelación de los precios en las gasolineras en 2022 para sofocar las protestas por el costo de la vida fue un “desastre”, afirmó en aquel momento. “Panamá va a pagar el precio que haya que pagar. Lo siento”.

Mulino no tardó en dar marcha atrás. El 25 de marzo, su gobierno anunció límites máximos para las tarifas del transporte público, las tarifas eléctricas residenciales y los precios del gas de cocina, y prometió nuevas medidas para controlar los costos de los alimentos y los fertilizantes. “Estamos trabajando en un plan de apoyo ante la crisis energética mundial”, dijo el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

En Ecuador, país exportador de petróleo, el presidente Daniel Noboa ha mantenido hasta ahora revisiones graduales al alza de los precios de los combustibles para alinearlos con los niveles internacionales. Aunque el país está obteniendo ahora más ingresos por las exportaciones de crudo, también está pagando más por productos refinados como el gasóleo, que tiene que importar para satisfacer una demanda que sus refinerías ya no pueden cubrir. La administración de Noboa está evaluando si ampliar los costosos subsidios para los autobuses sin agravar el déficit presupuestario.

Tanto Panamá como Ecuador utilizan el dólar estadounidense, por lo que están menos expuestos que los países vecinos, donde las monedas han caído.

En Brasil, la mayor economía de América Latina, el presidente de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva, adoptó un enfoque más agresivo desde el principio, eliminando impuestos para contener los precios de los combustibles. Ante el contexto histórico de las paralizantes huelgas de camioneros, la cuestión es particularmente delicada en un año electoral. Pero los precios al consumidor superaron con creces las previsiones a principios de marzo, lo que resalta los efectos económicos mucho más amplios de la guerra.

La inflación también se está acelerando en México. La estatal Petróleos Mexicanos lucha por mantener los costosos subsidios a los combustibles, gran parte de los cuales son importados. Si la guerra persiste, los funcionarios de la presidenta Claudia Sheinbaum temen que las cuentas fiscales se vean afectadas.

Sorprendentemente, su homólogo de izquierda Gustavo Petro de Colombia, país productor de petróleo, se está expresando más como sus vecinos de derecha. “Los subsidios a la gasolina ya no son posibles”, dijo Petro el 21 de marzo. “A medida que suban los precios internacionales, también lo harán los precios en Colombia”.

En Chile, los sindicatos de camioneros siguen apoyando a Kast, a pesar de que fueron excluidos de un paquete de medidas de ayuda. Pero las protestas están cobrando fuerza. Para llenar un depósito de 50 litros de gasolina de 93 octanos al nuevo precio estimado, los chilenos están pagando ahora alrededor del 15% del salario mínimo mensual.

Ante los indicios de una reacción negativa, Kast “pensó que podía aprovechar la ocasión para tener un ‘momento tipo Milei’ y decir que no hay dinero. Pero los chilenos no perciben que el país esté en una crisis presupuestaria”, afirmó Patricio Navia, politólogo de la Universidad de Nueva York.

“Será difícil convencer”, añadió Navia. “Otros gobiernos recuerdan la historia o tienen memoria institucional y saben que los aumentos de precios del combustible a menudo derrumban gobiernos”.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.