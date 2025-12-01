Analizaremos la desindexación del salario mínimo en temas vivienda: Mintrabajo

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, acompaña la concertación del salario mínimo. Foto: Ministerio de Trabajo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este lunes se dio inicio, formalmente, a la concertación del salario mínimo para 2026. Una discusión que, este año, se adelantó en septiembre, cuando el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, anticipó que no participaría de la conversación al considerar que no había garantías para una negociación y que, una vez más, el gobierno de Gustavo Petro terminaría definiendo la cifra vía decreto.

También, de forma anticipada, se han destapado algunas cartas que marcarían el norte de esta discusión. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, señaló que su propuesta sería de por lo menos dos dígitos, cifra que se acerca a la que sugirió el ministro del Interior, Armando Benedetti, que apunta a que el incremento llevaría el mínimo a COP 1.800.000, incluido el subsidio de transporte.

La semana pasada, Fedesarrollo señaló que un aumento razonable para el salario mínimo sería del 6 % o del 6,5 %. La base técnica para esto es la suma de la inflación estimada para el cierre de este año, que es del 5,2 %, y la productividad que independiente de su medición fluctúa entre -0,3 % y +0,9 %.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, señaló que el trabajo que se hará desde la comisión será técnico y riguroso, echando mano de las variables que hoy les entegó el DANE (PIB, Cuentas Nacionales de Transferencia y presentación del panorama del mercado laboral colombiano), la que le dará el Banco de la República y otras entidades como el Ministerio de Hacienda.

Desde el Ministerio del Trabajo y las centrales obreras se reprochó el hecho de que Jaime Alberto Cabal enviara un mensaje reiterando su no participación en la mesa de concertación.

“Lamentamos el pronunciamiento que hizo Cabal en nombre de los comerciantes, creo que los comerciantes de Colombia, que representa Cabal, deben estar muy molestos, pues se comporta más como un opositor político que como un líder gremial”, señaló Sanguino.

Entre los anuncios más destacados que hizo Sanguino está que este año se seguirá avanzando en la desindexación del salario mínimo de más cobros.

Puntualmente habló del tema de la vivienda que, aunque no precisó en qué componentes específicamente se verían desindexaciones, hay temas que sí suelen asociarse al incremento que tiene el salario mínimo, como los subsidios, la definición de lo que se considera vivienda VIS y VIP, así como cuotas de administración.

Con las desindexaciones se busca preservar el poder adquisitivo de los trabajadores, especialmente de aquellos que no devengan un salario mínimo, pues el aumento de sus ingresos suele ser inferior.

A la mesa le queda pendiente decidir cuál será el dato de la productividad que emplearán para hacer el cálculo del incremento (la fórmula más básica es inflación proyectada más productividad).

Para este año, la Productividad Total de los Factores que reportó el DANE es del 0,91 % (0,82 puntos porcentuales por debajo de la consolidada en 2024). La entidad también presentó el dato de productividad laboral por hora trabajada en volumen (0,57 %) y laboral por persona empleada (0,32 %).

Por agenta, las partes deberán presentar sus propuestas de incremento el 9 de diciembre. Después de eso se buscará llegar a un acuerdo. Si no se alcanza, será el presidente Gustavo Petro quien decifa el alza vía decreto.

“El ambiente está tirante, lo cual se refleja en cada una de las intervenciones de los empresarios. Creemos que ellos están en una oposición política, a lo cual tienen derecho”, concuyó el presidente de la CUT, Fabio Arias.

La posición de Fenalco

Mediante una carta, el presidente Cabal ratificó su no participación en la mesa de concertación del salario mínimo. El argumento es que "el Gobierno Nacional anunció pública y anticipadamente el aumento del salario mínimo, en una clara salida populista y de cara a las elecciones del próximo año, antes de que la Comisión pudiera deliberar y cumplir con su mandato legal y constitucional", señaló.

“Con esta actuación, el Ejecutivo vulnera el principio del tripartismo y desnaturaliza el proceso de concertación, que exige respeto, escucha y construcción conjunta. Una decisión anticipada, sin soporte técnico y sin discusión, vacía de contenido el diálogo social, desconoce los compromisos internacionales de Colombia y envía un mensaje de profunda inseguridad sobre la solidez de la institucionalidad laboral”, afirmó el presidente de Fenalco, quien señaló que la cifra es desproporcionada si se tiene en cuenta que dobla la inflación que se ha proyectado para el cierre de este año.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.