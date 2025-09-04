Anato y Asobares se unen a la ola de cuestionamientos sobre la reforma tributaria

Mayores impuestos desincentivan el consumo, es la teoría que manejan estas agremiaciones. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

El Gobierno de Gustavo Petro ha radicado una nueva reforma tributaria, con la que se busca recaudar $26,3 billones. Parte de los nuevos gravámenes que propone toca industrias como la del alcohol, las apuestas y el comercio formal.

Aunque con esto se busca robustecer las finanzas del Estado, diversas organizaciones han levantado su voz para calificar de inconveniente esta iniciativa.

Dos de las más recientes son Asobares y Anato, quienes señalan que la puesta en marcha de esta reforma implicaría un golpe al funcionamiento de la economía nocturna y el turismo.

“Desde Asobares Colombia manifestamos nuestra profunda preocupación frente al Proyecto de Ley de Financiamiento 2025, actualmente en trámite en el Congreso de la República. Las medidas propuestas representan un grave riesgo para la sostenibilidad de los bares, gastrobares, restaurantes y, en general, para el ecosistema de la economía nocturna y el turismo en el país”, manifestó la agremiación.

Desde este sector se advierte que el incremento desproporcionado en los impuestos a licores, vinos y aperitivos terminaría en un encarecimiento del 30 %, lo cual implicaría una reducción en los márgenes de rentabilidad de los comerciantes, así como un desestímulo para la formalidad.

También señalan que gravar con el 19 % a los espectáculos y actividades culturales y de entretenimiento también tendría un impacto negativo en las industrias que se le relacionan.

“Con este conjunto de medidas, se desincentiva el consumo formal, se afecta la generación de empleo en un sector que aporta cerca de 1.580.000 ocupados, 58% de ellos mujeres y 28% jóvenes entre 18 y 28 años y se abre la puerta a la expansión del mercado ilegal e informal. Desde Asobares hacemos un llamado urgente al Gobierno Nacional y al Congreso para revisar estas disposiciones que, bajo la intención de fortalecer las finanzas públicas, terminan castigando de manera desproporcionada al sector”, concluyó la agremiación.

Desde Anato (el gremio de las agencias de viajes) señala que aunque el sector sigue consolidando una tendencia positiva en los últimos años, el impacto que tendría esta reforma sería tan fuerte que podría implicar un nuevo retroceso.

“El turismo ha mostrado una senda positiva, fortaleciéndose como uno de los sectores más poderosos de la economía del país, pues en 2024 esta actividad generó USD 10.220 millones de divisas, es decir 14% más que en 2023 y posicionándose como la segunda fuente de ellas en el país. Esta tendencia se mantiene en 2025, teniendo en cuenta que durante el primer semestre el turismo aportó USD 5.248 millones, lo que representó un incremento del 11,4% frente al mismo periodo de 2024”, explica la asociación, al advertir que gravar con un 19 % a los servicios turísticos de visitantes extranjeros el país perdería competitividad frente a otros destinos (teniendo en cuenta que países de la región como Chile, Perú y Uruguay, tienen 0% de IVA en servicios turísticos).

Las estimaciones de Anato apuntan a que con ese nuevo impuesto se lograría un recaudo de $70.000 millones, lo que representa el 0,34 % de lo que el turismo generó en divisas durante el primer semestre del año, así como el 0,18 % de lo obtenido en 2024.

“Entendemos que se requiere de recaudo fiscal adicional y de una equidad tributaria, pero esta acción es contradictoria, justo cuando el turismo se consolida como motor económico del país, con el ingreso de divisas. El turismo ya compite de frente con el petróleo y supera ampliamente al café y al carbón. Este es realmente un recaudo marginal frente al peso del sector turístico, y sí podría comprometer su crecimiento”, concluyó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

