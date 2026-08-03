ANH confirma cierre definitivo del contrato Muisca en Lago de Tota

El Lago de Tota queda libre de proyectos hidrocarburíferos, según la ANH.

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La posibilidad de que se desarrollaran nuevas actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en la cuenca del Lago de Tota llevó a la Personería de Aquitania a pedir explicaciones a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

Las respuestas de las entidades establecen que actualmente no existe una licencia ambiental para ese propósito, no hay solicitudes para nuevos contratos de exploración o producción en la zona consultada y el contrato petrolero que estuvo relacionado con el territorio avanza hacia su cierre definitivo.

Se trata del contrato E&P Muisca, cuyo titular fue la compañía francesa Maurel & Prom. El personero de Aquitania, Andrés Humberto Mesa Cardozo, dio a conocer las respuestas obtenidas mediante un derecho de petición en entrevista con Caracol Radio. Allí explicó que la licencia ambiental que había existido para las actividades de exploración fue terminada en 2022 y que la empresa había solicitado desde 2020 poner fin al contrato.

Este lunes, la ANH publicó un comunicado para precisar el estado del Muisca y señalar que el contrato no tiene ni tendrá operación de hidrocarburos. La entidad afirmó que no se realizan actividades en el área desde enero de 2014 y que la única hoja de ruta vigente es completar los trámites para su terminación y devolver el área al Estado.

El contrato E&P Muisca fue suscrito en 2008 y la última actividad exploratoria realizada bajo ese acuerdo terminó el 15 de enero de 2014, con la finalización del pozo exploratorio Balsa-1, en el municipio de Pesca, Boyacá. Desde entonces, según la ANH, no se ha realizado ninguna actividad de exploración ni producción.

El proceso para terminar el contrato comenzó el 26 de noviembre de 2020, cuando Maurel & Prom solicitó su terminación por mutuo acuerdo. Actualmente se verifican los aspectos socioambientales, legales, financieros y regulatorios necesarios para formalizar la devolución total del área. La ANH señala que el trámite no contempla contraprestaciones para las partes.

La preocupación por el Lago de Tota tiene un componente ambiental particular. La ANH sostiene que las zonas declaradas como áreas protegidas o reservas naturales son excluidas de sus mapas operativos y que no existe ni existirá intervención hidrocarburífera en la zona del lago.

El contrato Muisca fue firmado en 2008, mientras que la delimitación del complejo Tota-Bijagual-Mamapacha se realizó posteriormente, en 2016. Para la ANH, las delimitaciones ambientales vigentes son de obligatorio cumplimiento. “El respeto por estas delimitaciones es absoluto y norma técnica de obligado cumplimiento”, señaló la entidad.

La licencia ambiental que había amparado las actividades de exploración fue terminada mediante la Resolución 1745 del 12 de agosto de 2022, de acuerdo con la información entregada al personero y expuesta por Mesa Cardozo.

La otra pregunta planteada por la Personería buscaba establecer si, pese al cierre del antiguo contrato, alguna empresa había solicitado recientemente un nuevo bloque para explorar o producir hidrocarburos en el área.

Carolina Hernández Ordóñez, de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera de la ANH, respondió que, a la fecha de la consulta, la entidad no había recibido solicitudes de asignación de áreas para contratos de Evaluación Técnica (TEA) o de Exploración y Producción (E&P) sobre la zona indagada.

La funcionaria precisó además que la asignación de bloques de hidrocarburos se realiza sobre áreas disponibles incluidas en el Mapa de Tierras de la ANH y no sobre predios considerados individualmente.

Con esos elementos, la situación actual es distinta a la que podría sugerir la existencia histórica del contrato. El Muisca no tiene operaciones desde hace más de doce años; la licencia ambiental relacionada con la exploración fue terminada en 2022; la empresa solicitó la terminación del contrato en 2020 y la ANH adelanta las verificaciones necesarias para formalizarla.

Tampoco hay, según la respuesta entregada por la Agencia, solicitudes actuales para asignar nuevos contratos TEA o E&P en la zona consultada por la Personería de Aquitania.

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