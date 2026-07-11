ANI inicia socialización de descuentos en peajes de Caldas, Risaralda y Quindío

Autopistas del café. Foto: Odinsa vías

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La tarifa diferencial para los cinco peajes de Autopistas del Café comenzó a entrar en su fase operativa. Después de semanas de anuncios, publicación de la resolución y apertura de las inscripciones, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) empezó la socialización de los requisitos que deberán cumplir los potenciales beneficiarios para acceder al descuento.

Las jornadas se realizan en municipios de Caldas, Risaralda y Quindío, que hacen parte del área de influencia del corredor Armenia-Pereira-Manizales. Allí, funcionarios de la ANI explican el procedimiento para acceder a la tarifa diferencial en los peajes Pavas, San Bernardo, Tarapacá I, Tarapacá II y Circasia.

La entidad informó que ya ha realizado encuentros con comunidades de Manizales, Chinchiná, Palestina, Villamaría, Santa Rosa de Cabal, Salento y Filandia, además de habitantes de las veredas San Andrés, La Capilla, La China, Pavas, Trinidad, El Rosario y San Peregrino. Según la Agencia, más de 500 personas han participado voluntariamente en estas jornadas de orientación.

“Hoy queremos enviar un mensaje de tranquilidad a la población que se ha postulado para recibir el beneficio de la tarifa diferencial (...) son más de 500 personas que han asistido de manera voluntaria a estas socializaciones”, afirmó Óscar Flórez, vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entornos de la ANI.

El concesionario Autopistas del Café revisa actualmente la documentación enviada por los usuarios para verificar que cumplan los requisitos establecidos y definir quiénes podrán acceder al beneficio.

La implementación se desarrollará en dos etapas. Durante julio, los interesados deberán presentar la solicitud inicial. Una vez reciban respuesta del concesionario, podrán acceder de manera temporal a la tarifa diferencial mientras completan la documentación exigida en una segunda fase.

Ese período de transición irá hasta el 1 de septiembre. Después de esa fecha, únicamente conservarán el beneficio quienes hayan entregado toda la información requerida y superen el proceso de validación.

Si cumplen las condiciones, los usuarios podrán acceder a la tarifa diferencial hasta febrero de 2027, fecha en la que termina el contrato de concesión de Autopistas del Café, o hasta que se agoten los recursos que el Gobierno destinó para financiar la medida. La ANI recordó que el beneficio también está sujeto a la disponibilidad de cupos.

Así es el trámite

1. Verifique si es residente de la zona. El beneficio aplica para quienes viven en ciudades, municipios, corregimientos o veredas aledañas a los peajes Pavas, San Bernardo del Viento, Tarapacá I, Tarapacá II y Circasia.

2. Reúna sus documentos. Debe enviar nombre y apellido, cédula de ciudadanía, tarjeta de propiedad del vehículo, número de placa, el peaje al que aplica, dirección de residencia, correo electrónico, número de contacto telefónico y la autorización de tratamiento de datos.

3. Envíe la información al correo que corresponda según el peaje:

La inscripción se puede hacer durante todo julio, o hasta que se completen los cupos asignados por cada peaje. Una vez enviada la documentación, la validación tomará dos meses.

La tarifa diferencial fue acordada tras varios meses de mesas de diálogo con comunidades y gremios de la región, que reclamaban una reducción en el costo de los peajes para los residentes de las zonas aledañas.

Con la medida, los vehículos de categorías I y II, que actualmente pagan una tarifa de hasta COP 17.800, podrán cancelar COP 700, mientras que para las categorías superiores se definieron reducciones proporcionales.

Su implementación no estuvo exenta de incertidumbre. Aunque el Gobierno anunció el beneficio en mayo, posteriormente surgieron dudas sobre la fuente de financiación e incluso se planteó que solo podría aplicarse cuando terminara la concesión, en febrero de 2027. Días después, el Ministerio de Transporte ratificó que la reducción sí entraría en vigor durante la vigencia del contrato, una vez concluyera el trámite administrativo correspondiente.

El esquema se financiará con recursos provenientes de la cuenta de excedentes del contrato de concesión, administrada por la ANI, mecanismo que permitirá compensar el menor recaudo derivado de la reducción tarifaria.

Ahora, la prioridad para la Agencia es culminar la revisión de las postulaciones y avanzar en la asignación de los beneficios entre los residentes que cumplan las condiciones establecidas para cada uno de los cinco peajes.

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