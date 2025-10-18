Avance en dos proyectos férreos: ANI publicó pliegos para factibilidad técnica

Imagen de referencia. Foto de La Dorada-Chiriguaná. Foto: Ministerio de Transporte

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los proyectos férreos son la principal apuesta en infraestructura del Gobierno de Gustavo Petro. Este sábado la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) anunció un avance en dos proyectos priorizados.

La entidad informó que ya están publicados en Secop II los pliegos definitivos para la contratación de la factibilidad técnica de la conexión Bogotá región con el corredor Férreo Central y el corredor del Pacífico en el tramo Buenaventura-Palmira, Valle del Cauca.

Conexión Región Metropolitana de Bogotá con el corredor Férreo Central

La conexión entre la región metropolitana de Bogotá-Cundinamarca y el Corredor Férreo Central, cuenta con una extensión de 393 kilómetros de vía férrea. La estructuración de factibilidad técnica de la infraestructura ferroviaria tiene un presupuesto de COP 91.164 millones.

El cronograma establece que en diciembre de 2025 se tiene prevista la adjudicación del estudio de factibilidad.

Los interesados pueden consultar el proyecto de pliego de condiciones definitivos en este enlace.

Corredor del Pacífico

El proyecto Corredor del Pacífico en el tramo Buenaventura-Palmira tiene una extensión de 120 kilómetros de vía férrea. La consultoría para la factibilidad técnica tiene un presupuesto de COP 53.266 millones.

Según el cronograma publicado en Secop II, en diciembre de 2025 se realizará la adjudicación del estudio de factibilidad.

Los interesados pueden consultar el proyecto de pliego de condiciones definitivos en este enlace.

¿Qué sigue para estos proyectos férreos?

La ANI informó que con la publicación de los pliegos, los inversionistas, empresas consultoras y demás interesados presentarán las observaciones para avanzar con la contratación de la factibilidad técnica.

Cuando se adjudique, el contratista realizará estudios para determinar la viabilidad del proyecto. En esa fase se define el trazado definitivo, los costos y el esquema para financiarlo.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.