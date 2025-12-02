Logo El Espectador
Apple enfrentaría demandas colectivas tras su derrota en el Tribunal Supremo de la UE

La tecnológica se opuso a la jurisdicción del tribunal holandés para conocer de este caso, ya que la supuesta conducta dañina no había ocurrido en los Países Bajos.

Agencia Bloomberg
02 de diciembre de 2025 - 11:31 a. m.
Foto: EFE - JOHN G. MABANGLO
La App Store de Apple Inc. corre el riesgo de recibir más demandas por daños y perjuicios de tipo demanda colectiva en la Unión Europea después de que el máximo tribunal del bloque dijera que los usuarios de su App Store holandesa pueden demandar colectivamente en los Países Bajos independientemente de dónde se encuentren.

Los jueces del Tribunal de Justicia de la UE dijeron que un tribunal de Ámsterdam podría escuchar demandas originales de las fundaciones Stichting Right to Consumer Justice y Stichting App Stores debido a comisiones supuestamente anticompetitivas de la App Store, que pueden alcanzar hasta un 30% por venta.

“Los tribunales de los Países Bajos tienen jurisdicción para conocer de una acción representativa relativa a la presunta conducta anticompetitiva de Apple en relación con su App Store dirigida al mercado de los Países Bajos”, dijo el tribunal de la UE en un comunicado sobre la decisión preliminar en Luxemburgo el martes.

Apple, con sede en Cupertino, California, se opuso a la jurisdicción del tribunal holandés para conocer de este caso, ya que la supuesta conducta dañina no había ocurrido en los Países Bajos y, en particular, en Ámsterdam.

Apple se negó a hacer comentarios sobre el fallo.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Por Agencia Bloomberg

