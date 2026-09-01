Apple estrena CEO: el reto de John Ternus tras casi 15 años de Tim Cook

"John Ternus tiene la mente de un ingeniero, el espíritu de un innovador y la capacidad de liderar con integridad y honor", afirmó Cook en un comunicado. Foto: Bloomberg - Adam Gray

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El martes, Tim Cook, director ejecutivo de Apple Inc. cedió las riendas a John Ternus, poniendo fin a una gestión que consolidó a la compañía como una marca global emblemática y convirtió sus acciones en una de las apuestas más fiables.

Las acciones se dispararon un 2.258% bajo la dirección de Cook, quien sucedió al legendario fundador Steve Jobs tras el cierre de la bolsa el 24 de agosto de 2011. Cook heredó una empresa con una capitalización de mercado inferior a USD 350.000 millones y convirtió al fabricante de iPhones y ordenadores Mac en un negocio diversificado de USD 4,6 billones que también vende relojes, AirPods y ofrece servicios financieros.

«Steve Jobs dejó un legado difícil de igualar, pero Cook también deja un legado importante, aunque de un tipo diferente, dado su enfoque tan distinto para expandir los motores de crecimiento de la compañía», dijo Chris Brigati, director de inversiones de SWBC. «Sin duda, ha hecho cosas increíbles como CEO, y todos los accionistas se han beneficiado, probablemente más de lo que se esperaba cuando asumió el cargo».

Las acciones de Apple cayeron un 0,6% en las primeras operaciones del martes, en medio de una venta masiva generalizada de acciones tecnológicas.

Ternus se enfrentará a una prueba crucial la próxima semana en un evento clave , donde se espera que presente una versión plegable del iPhone, junto con otras novedades de productos. Las acciones de Apple registraron pocos cambios en las operaciones previas a la apertura del martes, el primer día con Ternus al mando.

“Lo ideal para Ternus será combinar los enfoques de Jobs y Cook”, dijo Brigati, citando el mandato constante y positivo de Cook frente a “la innovación de otro mundo y el crecimiento enormemente impresionante de la era de Jobs”.

Las ganancias bursátiles de Apple bajo la dirección de Cook son aún más impresionantes si se tienen en cuenta los dividendos. Durante su gestión como CEO, las acciones se dispararon un asombroso 2716 % en términos de rentabilidad total. En el mismo período, el índice S&P 500 subió un 757 %, incluyendo los dividendos, y el índice Nasdaq 100, con un fuerte componente tecnológico, se disparó un 1499 %.

Esta ganancia sitúa a Apple entre las 30 empresas con mejor desempeño del S&P 500 durante ese período, pero muy por detrás de Nvidia Corp., la que registró el mayor aumento con una subida superior al 73.000%. Varias otras grandes tecnológicas superaron a Apple durante la era Cook, entre ellas Tesla Inc. y Broadcom Inc.

“El legado de Cook será el de haber mantenido un liderazgo firme no solo durante un largo período de tiempo, sino también durante un período caracterizado por enormes cambios en el panorama tecnológico”, dijo Allen Bond, director gerente y gestor de cartera de Jensen Investment Management, que posee acciones de Apple.

Si bien varias compañías vinculadas a la infraestructura de inteligencia artificial, como Micron Technology Inc. y Seagate Technology Holdings Plc, han superado a Apple, sus acciones se han beneficiado de su imagen de empresa contraria a la IA durante periodos de incertidumbre sobre esta tecnología. Su correlación a 40 días con el S&P 500 se tornó negativa recientemente por primera vez en más de una década.

“Bajo la dirección de Tim Cook, Apple ha generado un crecimiento de capitalización de mercado de aproximadamente USD 32 millones por hora, durante casi 15 años”, escribió el analista de Bank of America, Wamsi Mohan, en un informe del 20 de agosto. Fue la primera empresa en superar los USD 3 billones en valor de mercado y ha alcanzado repetidamente el estatus de la compañía más grande del mundo.

La acción representa el 7% del S&P 500, frente a menos del 3,3% en 2011. Su ponderación alcanzó un máximo de casi el 7,9% el mes pasado.

Cook supervisó un aumento constante de los ingresos, que pasaron de USD 157.000 millones en el año fiscal 2012 de Apple —su primer año completo como director ejecutivo— a USD 416.000 millones en el período más reciente. Se espera que, al cierre del año fiscal 2026 de Apple a finales de septiembre, los ingresos alcancen los USD 477.000 millones.

Un factor clave en el crecimiento de los ingresos ha sido Apple Services. En el año fiscal 2025, la compañía generó más de USD 109 mil millones en este segmento, lo que representa más de una cuarta parte de sus ventas totales, según datos recopilados por Bloomberg. En el año fiscal 2013, el primero del que se dispone de datos, los servicios representaron tan solo USD 16 mil millones, o el 9,4% del total de Apple.

Cook supervisó lanzamientos de productos exitosos, como los AirPods y el Apple Watch. Pero otros, como los auriculares Vision Pro y un intento fallido de desarrollar coches autónomos, no tuvieron éxito, lo que alimentó las críticas de que Apple había perdido su capacidad de innovación. Para algunos inversores, la decepcionante oferta de IA de la compañía ha supuesto una oportunidad perdida.

“Quizás el mayor éxito de Cook haya sido su incursión en los servicios, ya que se trata de un segmento de alto margen y con ingresos recurrentes, una de las categorías de mayor crecimiento de Apple”, afirmó Bond. “Su mayor debilidad probablemente sea la IA. Es difícil no darse cuenta de que están contratando a alguien con experiencia en ingeniería y desarrollo de productos para reemplazarlo”.

Uno de los mayores legados del mandato de Cook ha sido su enfoque en la recompra de acciones, que ha reducido el número de acciones en circulación de Apple en casi un 45% desde el máximo alcanzado en 2012, llevándolo a su nivel más bajo desde 1998.

Según datos de la compañía hasta el primer trimestre de 2026, Apple ha gastado más de USD 840.000 millones en recompras de acciones desde el año fiscal 2012. En 2014, el inversor activista multimillonario Carl Icahn instó a la compañía a acelerar sus recompras , argumentando que las acciones estaban infravaloradas.

Según Mohan, de Bank of America, bajo la dirección de Ternus, la tolerancia al riesgo de la compañía podría cambiar. Apple se ha alejado del objetivo de neutralidad de caja neta, lo que «podría indicar un período de mayor inversión en I+D, gastos de capital y fusiones y adquisiciones de mayor envergadura», escribió. «Estos dos últimos aspectos no se han priorizado durante la era de Tim Cook, pero la IA podría exigir que Apple se adapte a un ritmo de cambio más acelerado».

Si bien Cook cuenta con muchos seguidores, Wall Street se muestra menos entusiasta con la compañía. De los 58 analistas que Bloomberg sigue de cerca las acciones, 34 recomiendan comprarlas. En contraste, aproximadamente el 95% de los analistas que cubren a otras megacapitalizaciones como Microsoft Corp., Nvidia y Amazon tienen una visión alcista sobre esas acciones.

También está surgiendo un número creciente de inversores bajistas de Apple, muchos de los cuales cuestionan la elevada valoración de la acción. Apple cotiza a aproximadamente 33 veces las ganancias estimadas para los próximos 12 meses, en comparación con su promedio de 23 en los últimos 10 años. Cuando Cook asumió el cargo, el múltiplo era de alrededor de 12.

«Si bien no es el visionario y showman que fue Jobs, ni está tan centrado en el producto, todo lo que hizo fue para fortalecer el ecosistema y las operaciones de Apple, lo cual fue una forma muy eficaz de aumentar el valor de la compañía», dijo Bond. «El desempeño de las acciones refleja ese éxito».

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